Фильм Стивена Спилберга под названием «Первому игроку приготовиться» выходит в российский прокат

По сюжету, весь мир увлечен компьютерной игрой OASIS. Режиссер напоминает зрителю о том, как важно проживать свою жизнь в реальном мире. Об этом сказал ТАСС руководитель проекта Игры.Mail.ru Александр Кузьменко: «Если мы заменяем реальный мир миром виртуальным, то явно в реальном мире мы живем гораздо хуже, чем можем жить там. С одной стороны, картина «Первому игроку приготовиться» — это антиутопия. Герои этой картины живут в реальном мире, который представляет собой карикатурное, постапокалиптическое будущее. С другой стороны, им предлагается виртуальная реальность, в которой они могут быть кем угодно — от рок-звезды до практически бога. И очень правильную идею зарождает это кино. О том, что не надо забывать о реальном мире в угоду виртуальному, каким бы крутым, каким бы клевым он ни был». Игра, которой увлечены герои фильма, показывает, насколько разным один человек может быть в реальном и виртуальном мире, — добавил Александр Кузьменко.