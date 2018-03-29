Эквадорское посольство в Лондоне лишило Джулиана Ассанжа доступа в интернет после поста в соцсетях о деле Скрипаля
Эквадорское посольство в Лондоне лишило Джулиана Ассанжа доступа в интернет после поста в социальных сетях о деле Скрипаля. Такое решение принято, поскольку поведение Ассанжа ставит под угрозу хорошие отношения между Эквадором и Соединённым Королевством и другими европейскими странами, говорится в официальном комментарии.
Ассанж написал в Твиттере, что высылка российских дипломатов из-за дела Скрипаля – «это пример плохой дипломатии». К тому же выдворения произошли через 12 часов после трагедии в Кемерове.
Кроме того, основатель WikiLeaks считает все доказательства по делу Скрипаля являются косвенными.
Джулиан Ассанж с 2012 года живёт в эквадорском посольстве в Лондоне. Он попросил политическое убежище в Эквадоре из-за угрозы экстрадиции в Швецию.
Комментарии24
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punyoshohlai 29 марта 2018 | 09:12
Ассанж хочет сказать, что отравление Скрипалей
punyoshohlai 29 марта 2018 | 09:15
punyoshohlai:
допустимо, а Кемерово , чтобы не высылали дипломатов?
Или он идиот, или что-то знает.
vezdehod 29 марта 2018 | 09:18
Ждём реакцию "Пурганоса" Дмитрия Пескова - Доколе на Западе будут пресекать Свободу слова?
protiv777 29 марта 2018 | 09:32
vezdehod: Ну при чем тут свобода слова.
Свобода слова - это то что говорят англо-саксы, а все остальное мерзкая пропаганда.
fig__wam 29 марта 2018 | 09:14
Ассанж давал обязательства и подписку, что гадить не будет, пока в посольстве укрывается. Но характер такой, что не гадить не может.
Надо бы его просто выгнать из посольства.
В Швеции тюрьмы не хуже этого посольства.
И интернет вы них есть.
plantagenista 29 марта 2018 | 09:31
fig__wam: Шведы могут выдать,а в Штатах разносолы не подадут,не Скандинавия
fig__wam 29 марта 2018 | 09:41
plantagenista: А Штатам он и на хер не нужен.
Они против него ничего не имеют и даже его информатора Обама помиловал.
accyapa 29 марта 2018 | 09:38
Если Австрия не сочла возможным присоединиться к высылке Русских шпиЁнов, то понятно, что Мелкобритания своим "союзничкам" вообще не предоставила ни каких доказательств.
И большинство насекомых согласилось выслать шпиЁнов, только под угрозой гнусного изнасилования со стороны Пиндосов.
fig__wam 29 марта 2018 | 09:46
accyapa: В австрии у власти как бы даже и неонацисты, т.е ультраправые. А они солидарны со своими собратьями в Кремле.
так что мадам из писсуара отправляйтесь обратно вы него.
Впрочем можете еще поплакать о могуществе США. Но вы ничего не измените.
надо слушаться или терпеть, когда ставят в коленно-локтевую позу.
Мультиками их испугать не удастся.
detul 29 марта 2018 | 09:52
fig__wam: Вот тут Вы правы. Во-первых не надо никого пугать. Высылки дипломатов, обещания отжима честно наворованных капиталов .... Надо это просто сделать. И во-вторых, мультики показывать тоже не надо. Лучше предупредить и отправить таким снарядом в НАТО голубя мира и оливковую веточку.
fig__wam 29 марта 2018 | 10:01
detul: беда в том , что такой снаряд есть только в мультике. И вам это уже разъяснили. даже бедной Арматы нет, которую на веревке таскали. в 2018-2019 гг в войска поступят новейшие Т-80 и Т-90. Это раз.
Во вторых, если ты с приветом, то и к тебе с ответом.
Подлетное время Першинга, который СССР уничтожил, до Мосчквы 6 минут и гиперзвуколвой
detul 29 марта 2018 | 10:17
fig__wam: Так я же и говорю. Мультики показывать не надо. Если есть - отправь с приветом откуда-то с космодрома Восточный (чтобы не нарушать РСМД). Заметьте, я посоветовал вместо боеголовки разместить там голубя и веточку. Если Першинг прилетит с таким же ответом, можно будет потом и дипломатами обменяться. Но мультики и кулаки друг другу показывать не надо.
fig__wam 29 марта 2018 | 10:24
detul: На першинге голубей не посылают. именно поэтому Политбюро обосралось и сдалось.
Хочешь еще раз обосраться? Вперед.
А кулачком ты бессильно грозишь.
тебе его не показывают.
тебя просто под зад коленом. Вот как сейчас.
Помассируй его, а то ведь отбили тебе весь зад пинками. Турки начали, гады.
detul 29 марта 2018 | 10:33
fig__wam: Вы имеете ввиду предательство артиста Горбачева ? Так его политбюро не сдалось, а проспало ситуацию )))) Ну раз на Першинге голубей не посылают, то и Першинг останется там, где стоит, никуда не полетит. Как никуда не полетели Томагавки в Сирии.
И кулачком я никому не грожу, это глупое занятие.
Турки, говорите начали? Вы в курсе, там перед Аллахом пилот истребителя турецкого , и вольный стрелок туркоман уже отчитались, или пока стоят в очереди?
accyapa 29 марта 2018 | 10:28
fig__wam: "так что мадам из писсуара отправляйтесь обратно вы него".
Хомячка ткнули в дерьмо, он измазался, возразить по существу не смог и теперь воняет.
Ещё раз: Ультраправые в Австрии в коалиции со вполне респектабельной партией. И если бы Австрийцы получили доказательства, то уж точно Австрия присоединилась бы к санкциям.
Австрия вполне самодостаточная страна и может позволить себе независимость.
fig__wam 29 марта 2018 | 10:40
accyapa: Вообще-то, мадам из писсуара, Австрия присоединилась к санкциям и поддержала Англию Только вот дипломатов не выслала. Нацистка там министр иностранных дел.
.какая вам радость.
ЗЫ. Порядочные партии с нацистами в союз не вступают
rktq 29 марта 2018 | 09:19
Джулиан Ассанж всего то намекнул! кто управляет марионетками Мэй и Борей
punyoshohlai 29 марта 2018 | 09:26
rktq: кто управляет марионетками
Даладно?!
na555 29 марта 2018 | 09:27
rktq: Джулиан Ассанж намекнул на кого он работает.
rktq 29 марта 2018 | 09:37
na555: punyoshohlai: У кого то уроды типа Родченков, у кого то Ассандж и Сноуден...
protiv777 29 марта 2018 | 09:29
Какой же мерзкий этот Ассанж. Он выступает против святого, против европейских ценностей. Он ставит под сомнение выводы этого чистейшего, честнейшего и не запятнанного подлыми делишками государства.
Вот то ли дело Скрипаль. Он был за демократические, европейские ценности. Он боролся с проклятой, темной Россией.
БЕЛОЛЕНТОЧНИКИ, Я ВСЕ ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ, НИ ЧЕГО НЕ УПУСТИЛ?
plantagenista 29 марта 2018 | 09:33
protiv777:В саду не хотите поработать лопатаусом,камрад?Помогает сбросить излишнее говнонапряжение на почве природной злобы
sg79g 29 марта 2018 | 09:37
А чт оне так сказал Асанж, а, гомячки? Коенчно и он не совсем прав. Это никакие не косвенные, это вооще не улики, а лишь предположения и "твердая уверенность" сТервозы Мэй. Ну она может быть твердо уверенна что до сих пор девочка, но это ее проблемы..
И это не "плохаяч дипломатия", а хорошая историка у ваших хозяев, хомячье. На скорую руку состряпали предлог для конфронтации даже его не смогли организовать прилично. Вот своими воплями и пытаются заглушить зравые голоса. А спешка также для того, чторбы никот не успел даже возразить..
accyapa 29 марта 2018 | 09:50
sg79g: "На скорую руку состряпали предлог для конфронтации даже его не смогли организовать прилично."
Вы не правы, Организовано всё очень прилично и профессионально, этого у Мелкобритании не отнимешь. Опыт многих столетий вот так запросто не растеряешь.
Дней через десять ОЗХО выдаст заключение, что отрава изготовлена недавно и место её изготовления Великая Русская равнина. И понеслась истерия по новой и уже не только насекомые, типа Шпротов, завизжат "Убивают", но и вполне себе нейтральные страны.
А в таком заключении ОЗХО сомневаться не приходится. В 90-е Россия прекратила финансирование этой организации и теперь всё руководство в ней Западники и практически все эксперты тоже с Запада.