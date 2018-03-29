Эквадорское посольство в Лондоне лишило Джулиана Ассанжа доступа в интернет после поста в соцсетях о деле Скрипаля

Эквадорское посольство в Лондоне лишило Джулиана Ассанжа доступа в интернет после поста в социальных сетях о деле Скрипаля. Такое решение принято, поскольку поведение Ассанжа ставит под угрозу хорошие отношения между Эквадором и Соединённым Королевством и другими европейскими странами, говорится в официальном комментарии.

Ассанж написал в Твиттере, что высылка российских дипломатов из-за дела Скрипаля – «это пример плохой дипломатии». К тому же выдворения произошли через 12 часов после трагедии в Кемерове.

Кроме того, основатель WikiLeaks считает все доказательства по делу Скрипаля являются косвенными.

Джулиан Ассанж с 2012 года живёт в эквадорском посольстве в Лондоне. Он попросил политическое убежище в Эквадоре из-за угрозы экстрадиции в Швецию.