Сергей и Юлия Скрипаль впервые попали под воздействие яда у себя дома
Максимальная концентрация нервнопаралитического вещества обнаружена на входной двери, сообщает Скотланд-Ярд. Следы этого вещества нашли и в других местах, где детективы работали последние недели.
Британские власти утверждают, что Скрипалей отравили химическим оружием «Новичок», которое было разработано в Совет ком Союзе. Ответственность за это покушение возлагают на Россию. Москва всё отрицает.
Комментарии16
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pit_heap 29 марта 2018 | 09:06
Полицейский пострадавший у них ночевал что ли?
vsexnezabanite 29 марта 2018 | 09:18
pit_heap: просто у наглов с мозгами проблмы
detul 29 марта 2018 | 09:36
pit_heap: Нет, он рвался в их дом. Тряс ручку двери и требовал немедленно открыть. Но ждем заключение экспертов ОЗХО. Остальное фейки.
sculll 29 марта 2018 | 09:11
Тупые вы придурки, не бывает так, что БОЕВОЕ ОТРАВЛЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО, которое в десятки раз сильнее всех известных газов, убивает через несколько часов.
monik_7 29 марта 2018 | 09:20
sculll: у русских все через Ж-пу срабабтывает
gladman__ 29 марта 2018 | 09:50
monik_7: у русских все через Ж-пу срабабтывает
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кстати, таки да, у русских геев тоже так, надеюсь британские проктологи подтвердят
punyoshohlai 29 марта 2018 | 09:23
sculll:
Сразу видно, что в армии ты не служил.
Есть такое понятие - доза. Дозы тоже классифицируются
sculll 29 марта 2018 | 09:29
punyoshohlai: Хуёза. Ты почитай, что умные люди пишут. 2 мл этого газа хватит, чтобы убить в течение 10 минут 500 человек. Как могли расчитать дозу для одного? Чем ее наносили. Нанороботами?
Да и не применяется БОВ дозами. Оно нужно, чтобы зачистить территорию. Без всяких доз.
А служил я в ВВС, но даже там я не слышал бреда, что БОВ кто то применял сотыми долями милиграмма. Обтекай.
gladman__ 29 марта 2018 | 09:53
sculll: 2 мл этого газа хватит, чтобы убить в течение 10 минут 500 человек. Как могли рассчитать дозу для одного?
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нуэто просто, например, можно расстворить 2мл в ведре воды и далее мерять дозу на одного чайной ложкой. Скоро этот вариант, я думаю, озвучат в Скотланд-Ярде:))
Все же не зря Шерлок Холмс презирал Скотланд-Ярд
estamp 29 марта 2018 | 09:18
впервые попали ...
нашли и в других местах, ...
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Так может Скрипаль им барыжил?
gladman__ 29 марта 2018 | 09:57
estamp: Так может Скрипаль им барыжил?
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как все идет по знакомому сценарию - отравление Литвиненко :)) Кстати, правильно делают, что не публикуют фото Скрипаля в больнице, а то бы был еще один прокол, как с Литвиненко, который на больничной койке с "выпавшими" волосами на голове, но растительностью на груди
sg79g 29 марта 2018 | 09:20
Разочарование какое то. То англы жалуются что у них по несколько видеокамер на человека приходится, а тут вдруг оказывается что кто то среди бела дня мажет ручки на входной двери и его никто не только не заснял, но и даже не видел )))
А попробуем ка кприменить дедуктивный метод, коотрым пользовались наглы в первые 5 минут после отравления! Где написан роман "Человек-невидимка"? )))
Ну вот виновный и вычислен, можно рисовать картинки )))
davi__koloradov 29 марта 2018 | 09:25
Рашковата отравит вашу входную дверь, если вы не застрелите их как свиней.
komiccap_nkvd 29 марта 2018 | 09:34
Австрия пожаловалась на требование Британии выслать российских дипломатов.
rktq 29 марта 2018 | 09:34
Солидарной Европы с ценностями...
-Не хотите солидализироваться..
Мы и для Вас "ливийский чемоданчик Саркози" найдется!
И только! из всей "цивилизованой" Европы чемодана не нашлось у
Австрия, Словакия, Словения, Кипр, Люксембург, Мальта, Португалия, Болгария и Греция
detul 29 марта 2018 | 09:41
Мозаика складывается в следующую картину. Удачливый разведчик, работавший в Ираке, помог Колину Пауэллу стать убийцей сотен тысяч человек и эмблемой лживости американских властей. После успешной миссии в Ираке, его отправили в Россию, где он столь же успешно нашел и "Новичок" и Путина, вертевшего в руках пробирку с БОВ. ....