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09:02, 29 марта 2018

Путин: Пожар в Кемерове нужно расследовать невзирая на должности

Пожар в Кемерове нужно расследовать невзирая на должности. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он добавил, что оно также должно быть максимально прозрачным: «Очень важно, чтобы всем было понятно, что следствие будет делать выводы, исходя из норм закона и вне зависимости от какого бы то ни было должностного положения любого из людей, которые причастны к этой трагедии. Остается все-таки непонятным, почему ничего не сделали для исправления вышедшей из строя системы сигнализации. Почему вручную не была использована кнопка оповещения о пожаре, почему двери оказались закрытыми. Там очень много почему. Вот вчера я смотрел документ об осмотре здания в 2016 году, в том числе сотрудниками противопожарной службы. Что прочитал — странно даже звучит — «без замечаний». Там на каждом шагу проблемы»

Владимир Путин добавил, что нельзя допускать паники «из-за информационных вбросов в интернете, которые идут в том числе из-за границы».

Комментарии

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mikhail_spb_ 29 марта 2018 | 09:05


Предлагаю начать с самой высшей должности, которая позволяет существовать коррупционной вертикали.

a_i_zhukov 29 марта 2018 | 09:11

Путин говорит, что в соцсетях идет нагнетание...
между тем
В ленте Вконтакте пошли 2 серии постов от людей/ботов:
1. В одних пишут про ТРИУМ визита Путина в Кемерово.
2. Что Навальный пиарится на трагедии в Зимней вишне.
СЕЙЧАС НАЧАЛИ ГНОБИТЬ НАВАЛЬНОГО, что он якобы пиарится на трагедии в Кемерово.
Скажите, КАК такое возможно? Сейчас 8 утра по Москве. В ленте пост от чувака , который размещает одни и те же посты про визит Путина в Кемерово. Написано, что он заходил в 01:45 (более 6-х часов назад), а у него на стене висят минимум 2 поста, которые были размещены один МИНУТУ назад, другой 7 СЕКУНД назад? КТО КИДАЕТ НА СТЕНУ эти посты?
https://vk.com/coca_coala?w=wall-159392808_586

vezdehod 29 марта 2018 | 09:15

Тот, кто ЛИЧНО, попросит у него прощения - тот - не виноват.

vsehporvem 29 марта 2018 | 09:39

a_i_zhukov: Путин говорит, что в соцсетях идет нагнетание...
____________________________________
Неужели нет? И оценку этим негодяям и подонкам, пишущим в соцсетях всякую туфту, СК надеюсь тоже даст.

ostapbey 29 марта 2018 | 09:08

Каждый зэк, знает, что самое надежное место для занычки на самом видном месте..
На "прозрачном" даже..

fig__wam 29 марта 2018 | 09:09

Врут, врут и врут на каждом шагу.
Путин говорит о проверке в 2016 г с отметками "без замечаний".
А МЧС заявляла, что проверку не проводили, т.к. объект числился у них как "малый бизнес".
И так за что не возьмись.

keg 29 марта 2018 | 09:14

начни себя и тулеева...

rihard 29 марта 2018 | 09:18

Он не уточнил, невзирая на должности до какого уровня?

sapiens17 29 марта 2018 | 09:32

rihard: Так расследовали убийство Немцова. Но затем спохватились и остановились.
Опять президент "пургу несёт" (с)

tazo_44 29 марта 2018 | 09:23

Путин: Пожар в Кемерове нужно расследовать невзирая на должности---невзирая даже на президентскую должность?

(комментарий скрыт)

koma 29 марта 2018 | 09:29

Владимир Владимирович, а что другие преступления расследуют "взирая" на должности?! И о какой "панике" вы говорите? О горе людей, потерявших своих родных и близких?

venmud 29 марта 2018 | 09:34

"невзирая на должности"
====================
Честно и самокритично!!!

vsehporvem 29 марта 2018 | 09:35

Вот сейчас всем и достанется - от чинарей до барыг!!!

a_gafur 29 марта 2018 | 09:36

верх лицемерия и подлости.

moskovich 29 марта 2018 | 09:46

Путину верить -себя не уважать.

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