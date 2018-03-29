Путин: Пожар в Кемерове нужно расследовать невзирая на должности

Пожар в Кемерове нужно расследовать невзирая на должности. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он добавил, что оно также должно быть максимально прозрачным: «Очень важно, чтобы всем было понятно, что следствие будет делать выводы, исходя из норм закона и вне зависимости от какого бы то ни было должностного положения любого из людей, которые причастны к этой трагедии. Остается все-таки непонятным, почему ничего не сделали для исправления вышедшей из строя системы сигнализации. Почему вручную не была использована кнопка оповещения о пожаре, почему двери оказались закрытыми. Там очень много почему. Вот вчера я смотрел документ об осмотре здания в 2016 году, в том числе сотрудниками противопожарной службы. Что прочитал — странно даже звучит — «без замечаний». Там на каждом шагу проблемы»

Владимир Путин добавил, что нельзя допускать паники «из-за информационных вбросов в интернете, которые идут в том числе из-за границы».