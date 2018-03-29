Путин: Пожар в Кемерове нужно расследовать невзирая на должности
Пожар в Кемерове нужно расследовать невзирая на должности. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он добавил, что оно также должно быть максимально прозрачным: «Очень важно, чтобы всем было понятно, что следствие будет делать выводы, исходя из норм закона и вне зависимости от какого бы то ни было должностного положения любого из людей, которые причастны к этой трагедии. Остается все-таки непонятным, почему ничего не сделали для исправления вышедшей из строя системы сигнализации. Почему вручную не была использована кнопка оповещения о пожаре, почему двери оказались закрытыми. Там очень много почему. Вот вчера я смотрел документ об осмотре здания в 2016 году, в том числе сотрудниками противопожарной службы. Что прочитал — странно даже звучит — «без замечаний». Там на каждом шагу проблемы»
Владимир Путин добавил, что нельзя допускать паники «из-за информационных вбросов в интернете, которые идут в том числе из-за границы».
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 29 марта 2018 | 09:05
Предлагаю начать с самой высшей должности, которая позволяет существовать коррупционной вертикали.
a_i_zhukov 29 марта 2018 | 09:11
Путин говорит, что в соцсетях идет нагнетание...
между тем
В ленте Вконтакте пошли 2 серии постов от людей/ботов:
1. В одних пишут про ТРИУМ визита Путина в Кемерово.
2. Что Навальный пиарится на трагедии в Зимней вишне.
СЕЙЧАС НАЧАЛИ ГНОБИТЬ НАВАЛЬНОГО, что он якобы пиарится на трагедии в Кемерово.
Скажите, КАК такое возможно? Сейчас 8 утра по Москве. В ленте пост от чувака , который размещает одни и те же посты про визит Путина в Кемерово. Написано, что он заходил в 01:45 (более 6-х часов назад), а у него на стене висят минимум 2 поста, которые были размещены один МИНУТУ назад, другой 7 СЕКУНД назад? КТО КИДАЕТ НА СТЕНУ эти посты?
https://vk.com/coca_coala?w=wall-159392808_586
vezdehod 29 марта 2018 | 09:15
Тот, кто ЛИЧНО, попросит у него прощения - тот - не виноват.
vsehporvem 29 марта 2018 | 09:39
a_i_zhukov: Путин говорит, что в соцсетях идет нагнетание...
____________________________________
Неужели нет? И оценку этим негодяям и подонкам, пишущим в соцсетях всякую туфту, СК надеюсь тоже даст.
ostapbey 29 марта 2018 | 09:08
Каждый зэк, знает, что самое надежное место для занычки на самом видном месте..
На "прозрачном" даже..
fig__wam 29 марта 2018 | 09:09
Врут, врут и врут на каждом шагу.
Путин говорит о проверке в 2016 г с отметками "без замечаний".
А МЧС заявляла, что проверку не проводили, т.к. объект числился у них как "малый бизнес".
И так за что не возьмись.
keg 29 марта 2018 | 09:14
начни себя и тулеева...
rihard 29 марта 2018 | 09:18
Он не уточнил, невзирая на должности до какого уровня?
sapiens17 29 марта 2018 | 09:32
rihard: Так расследовали убийство Немцова. Но затем спохватились и остановились.
Опять президент "пургу несёт" (с)
tazo_44 29 марта 2018 | 09:23
Путин: Пожар в Кемерове нужно расследовать невзирая на должности---невзирая даже на президентскую должность?
koma 29 марта 2018 | 09:29
Владимир Владимирович, а что другие преступления расследуют "взирая" на должности?! И о какой "панике" вы говорите? О горе людей, потерявших своих родных и близких?
venmud 29 марта 2018 | 09:34
"невзирая на должности"
====================
Честно и самокритично!!!
vsehporvem 29 марта 2018 | 09:35
Вот сейчас всем и достанется - от чинарей до барыг!!!
a_gafur 29 марта 2018 | 09:36
верх лицемерия и подлости.
moskovich 29 марта 2018 | 09:46
Путину верить -себя не уважать.