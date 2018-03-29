Количество пострадавших во время пожара увеличилось до 79 человек
Количество пострадавших во время пожара увеличилось до 79 человек, сообщает РИА со ссылкой на источник в экстренных службах. На сегодняшний день госпитализированы 12.
Состояние мальчика, который выпрыгнул из окна торгового центра, постепенно улучшается. Его переведут из реанимации в отделение общей хирургии, рассказала ТАСС пресс-секретарь областной детской клинической больницы Анна Стоянова. Сергей Москаленко был госпитализирован с многочисленными травмами. Его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Комментарии8
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russkie_za_sverjenie 29 марта 2018 | 09:04
Портянки и ватники, кровь Кемерово на ваших душах. Их убила коррупция - система - на которую вы работаете.
tvitov66 29 марта 2018 | 09:17
russkie_za_sverjenie: их убили талончики на бесплатное посещение кинозала, выданное в месных ТИКах после голосования .... так что это сакральная жертва, не зря нацЛидер прискакал
polit_person 29 марта 2018 | 09:29
russkie_za_sverjenie: Да. уродец. Их кровь на наших душах и нам всю оставшуюся жизнь жить с этим. Это тяжело. Легко живется только тебе и таким же как ты чертям. У вас души нет и на нее ничего лечь не может по определению. В Кемерово несчастный случай, а вот кровь умышленно сожженных одесситов 2 мая не легла на душу ни одного бандеровца. Некуда ложиться.
pravdatut 29 марта 2018 | 09:58
polit_person: В Одесе трагедию организовали ваши кагебисты. Виновных ви прячете у себя.
bekipp 29 марта 2018 | 10:01
polit_person: по таким несчастным случаям Россия на первом месте, какие уродцы до этого довели?
pensioner25 29 марта 2018 | 09:33
Не умирают дети
Тяжко, когда умирают люди,
а когда дети - невыносимо.
Ты, который был, есть и пребудешь,
погаси эту боль и спаси нас.
Сделай так, чтобы жили и жили
эти юные твои созданья.
Стон родителей, траурность или
ты сумел сохранить им дыханье,
чтобы плыли они в бесконечность
и их сущность являлась бы в свете.
Смерть невинных вам лишь показалась.
Не верьте: не умирают дети.
interim 29 марта 2018 | 09:46
понял, что 79 - это теперь новая уточненная цифра погибших..
но как всегда говорится криво, завуалированно.
т
pravdatut 29 марта 2018 | 10:16
Сколько без вести пропало???