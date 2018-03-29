Количество пострадавших во время пожара увеличилось до 79 человек, сообщает РИА со ссылкой на источник в экстренных службах. На сегодняшний день госпитализированы 12.

Состояние мальчика, который выпрыгнул из окна торгового центра, постепенно улучшается. Его переведут из реанимации в отделение общей хирургии, рассказала ТАСС пресс-секретарь областной детской клинической больницы Анна Стоянова. Сергей Москаленко был госпитализирован с многочисленными травмами. Его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких.