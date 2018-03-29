Жители Кемерова пожаловались на бездействие пожарных и спасателей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

Родственники погибших считают, что их близких можно было спасти.

Генпрокуратура получила три жалобы от семей, потерявших своих родных в пожаре. Близкие погибших утверждают, что спасатели и полицейские в первый час трагедии бездействовали и наплевательски отнеслись к человеческим жизням. Как написала в заявлении одна из жительниц Кемерова Надежда Вострикова, она узнала о возгорании от своей дочери, которая позвонила ей из запертого кинозала. Женщина бросилась в «Зимнюю вишню», однако на четвертом этаже торгового центра дорогу ей преградили пожарные. Они сказали, что не могут войти в кинозал, ждут спецсредств и бригаду спасателей. По словам Востриковой, все это время до самой смерти дочери, она держала с ней связь. В огне также погибли ее невестка и трое внуков.

Как накануне отметили в областном управлении МЧС, из здания были эвакуированы более ста человек, еще двадцать спасены с помощью спецсредств, а пожарные «сделали все что могли».

По официальным данным при пожаре погибли 64 человека. Большинство из них – дети.