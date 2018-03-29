Жители Кемерова пожаловались на бездействие пожарных и спасателей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»
Родственники погибших считают, что их близких можно было спасти.
Генпрокуратура получила три жалобы от семей, потерявших своих родных в пожаре. Близкие погибших утверждают, что спасатели и полицейские в первый час трагедии бездействовали и наплевательски отнеслись к человеческим жизням. Как написала в заявлении одна из жительниц Кемерова Надежда Вострикова, она узнала о возгорании от своей дочери, которая позвонила ей из запертого кинозала. Женщина бросилась в «Зимнюю вишню», однако на четвертом этаже торгового центра дорогу ей преградили пожарные. Они сказали, что не могут войти в кинозал, ждут спецсредств и бригаду спасателей. По словам Востриковой, все это время до самой смерти дочери, она держала с ней связь. В огне также погибли ее невестка и трое внуков.
Как накануне отметили в областном управлении МЧС, из здания были эвакуированы более ста человек, еще двадцать спасены с помощью спецсредств, а пожарные «сделали все что могли».
По официальным данным при пожаре погибли 64 человека. Большинство из них – дети.
Комментарии22
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proxxit 29 марта 2018 | 09:04
Навальный - настоящий реальный политик,
чем больше Алексей будет пиарится на трупах сгоревших детей, тем скорее придёт конец нынешней власти.
serge_moro 29 марта 2018 | 09:06
proxxit: Этого Тулееваи расстрелять мало.Вот какие путинские губернаторы ,которых отбирает тщательно лично Путин.Этого Тулеева и человеком то сложно назвать.Пресмыкающая гадина ,которая в годы войны в 1941-1945 могла быть и полицаем и предателем.Редкой паскудной породы мразь.Да только за однoго ребенка он должен был висеть в центре Кемерово .А тут их аж 41 . Путинский режим самый паскудный,гнилой,античеловеческий и полностью мафиозный.Россией правит ярко выраженная мафия с ее вечным мафиози Путиным.
pit_heap 29 марта 2018 | 09:09
serge_moro: Путин Тулеева не выбирал.И Тулеева ждет отставка.Не беги впереди паровоза.Все должно быть по закону а не так как Ельцин снимал на камеру людей с должности.Кстати Тулеев при Ельцине стал губером.
proxxit 29 марта 2018 | 09:11
serge_moro:
Не было никакого сомнения , что вы - вонючие совки и портянки портянки начнёте гадить на Тулеева, назначенного Отцом Русской демократии Великим борцом за Свободу самим Борисом Николаевичем Ельциным, по совету Немцова, Гайдара и прочих из Святых 90-х...
venmud 29 марта 2018 | 09:29
serge_moro: "на четвертом этаже торгового центра дорогу ей преградили пожарные. Они сказали, что не могут войти в кинозал, ждут спецсредств и бригаду спасателей."
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А эти мудаки чего ждали и дверь, за которой кричали дети, открыть, сломать, выбить не смогли!!!
petrovitchcolyan 29 марта 2018 | 09:39
venmud:
С самого начала все замалчивалось, наверное этим "спасателям" было указание Тулеева - скрывать трупы, чтоб не дошло наверх, вот и ждали пока дети выгорят дотла ... а по первому каналу в час ночи Соловьев вовсю выхваливал Путина, какой он мудрый и смелый пресидент, и о пожаре практически ничего не сообщали, только к утру стали писать о погибших 2 - 5 человек, потому что скрыть было уже невозможно....
evgolius7 29 марта 2018 | 09:59
09:00 Жители Кемерова пожаловались на бездействие пожарных и спасателей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»
09:30 В следственном комитете считают, что проверки в ТЦ «Зимняя вишня» с 2016-ого года проводили «не слишком добросовестно»
Без комментариев....
protiv777 29 марта 2018 | 09:39
serge_moro: "Пресмыкающая гадина ,которая в годы войны в 1941-1945 могла быть и полицаем и предателем." Ну это скорей деды и прадеды нынешних белоленточников. Они же то же носили на рукаве белые повязки, объясняли предательство борьбой с режимом и восхищались западными ценностями (в частности немецкими). Совпадение? Не думаю.
mjau 29 марта 2018 | 09:25
proxxit: Навальный пиарится на трупах сгоревших детей? А Путин каждый год 9мая не пиарится на многомиллионных жертвах ВО войны?...
vulgaris_liberal 29 марта 2018 | 09:30
proxxit: Глупая вата начала травлю соратников алексее навального за то что они просто выссказывали свое предположение о количеств погибши.. Кумир молодого поколения соколов даже был вынужден оправдываться и прятать записи. Сколько можно терпеть !?
protiv777 29 марта 2018 | 09:48
proxxit: МОЛОДЕЦ. На конец то слышно правду. Белоленточное отребье пиарится на костях детей.
mjau 29 марта 2018 | 09:52
protiv777: Путин каждый год 9мая пиарится на костях погибших в Великой Отечественной войны. И более того, растолкав всех локтями, влез в "Бессмертный полк".
vasya_von_smetankin 29 марта 2018 | 09:05
Несчастные люди... нашли кому и на что жаловаться...
Сложно любить Родину, если она не отвечает тебе взаимностью...
mikhail_spb_ 29 марта 2018 | 09:07
Жизнь народонаселения не стОит и копейки.
С какой радости нужно рисковать собой, спасая ненужный на ближайшие 6 лет электорат?
petrovitchcolyan 29 марта 2018 | 09:12
Вот пусть Путин и Соловьев теперь поют сказки про 64 погибших ...
Твари продажные !
А куда они записали 200 сгоревших дотла детишек в двух кинозалах, которые ни пожарные ни полиция так и не открыли и не пытались спасти хотя бы кого то и не пускали туда родителей ?
После проливки здания там даже их пепла не осталось, все утекло в канализацию ...
Суки , а они по ящику что то пытаются хором доказать что это хохлы виноваты ...
Эту студию надо сжечь вместе с Соловьевым и подобными ему мразями и сказать что так и было, никто этих ублюдков искать не будет.
ulagai 29 марта 2018 | 09:19
Чтобы всё понять о МЧС,надо один раз стать потерпевшим на пожаре.И всё.Обычно,они ждут когда всё само прогорит.Ну,может чего украсть получится.
mjau 29 марта 2018 | 09:21
То есть, пожарные так спешили, что позабыли спецсредства для спасения людей?... Но ведь родственники сами без всяких средств, рискую жизнью, хотели спасти своих близких! Почему их не пустили войти в кинозал???
Лучше умереть вместе со своими детьми, чем сейчас мучиться всю оставшуюся жизнь! Поляк Янош Корчак, польский учитель, добровольно пошел в газовую камеру с чужими детьми и не поляками, а с евреями, успокаивал их до последней секунды и погиб вместе с ними! Вечная ему память!
ugas 29 марта 2018 | 09:24
Профессионалов не осталось ни в одной сфере жизнедеятельности. Наверху - ворье, внизу - приспособленцы и холуи. Наверняка МЧС получает немалые деньги для экипировки пожарных и спасателей, и в какую бездонную дыру эти деньги уходят? Пожарные не входят в помещение из-за "задымленности"... Почему у них не было хотя бы противогазов? Или они просто не знали, что при пожаре бывает дым? В общем, вопросов тьма, но отвечать на них нам, боюсь, никто не собирается.
lira072 29 марта 2018 | 09:27
Подонки. Позорно лежащие на койках без малейших признаков мало-мальской травмы, якобы с обожженными носоглотками, но спокойно болтающие с царём, как бы отравившиеся угарным газом, но абсолютно вменяемые, они оставляли впечатление персонажей назначенных изображать героически пострадавших. ИМХО.
petrovitchcolyan 29 марта 2018 | 09:48
Первый час стояли и ничего не предпринимали, сказали ждут спецсредства и спасателей ...
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Время шло на минуты.
Три вдоха этого яда и смерть.
Спасатели от слова - спасать. А это похоронная команда, а не пожарники.
bekipp 29 марта 2018 | 10:04
Россия на первое место по погибшим на пожарах в мире. Как так получилось?
smirom 29 марта 2018 | 10:06
Интересно, какая же дверь там была? Может действительно эту дверь невозможно было открыть. А может стоило попробовать, а вдруг подалась бы и стал бы человек героем, а теперь стал негодяем