Американская корпорация «Боинг» опровергает информацию о масштабной хакерской атаки на свои системы
Обнаружено незначительное присутствие вредоносных программ. Проведены успешные восстановительные работы. Инцидент не повлияет ни на производство, ни на поставки, говорится в заявлении компании.
«Боинг», один из крупнейших производителей авиационной, космической и военной техники.
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