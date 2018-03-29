Американская корпорация «Боинг» опровергает информацию о масштабной хакерской атаки на свои системы

Обнаружено незначительное присутствие вредоносных программ. Проведены успешные восстановительные работы. Инцидент не повлияет ни на производство, ни на поставки, говорится в заявлении компании.

«Боинг», один из крупнейших производителей авиационной, космической и военной техники.