Тверская область отказалась принимать мусор из Москвы
Это вопрос экологической безопасности, будущее нашего региона, заявил губернатор Игорь Руденя. С 2019 года все полигоны в Тверской области перейдут под управление областного правительства.
Жители нескольких районов Подмосковья требуют закрыть мусорные полигоны.
Комментарии17
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abbc 29 марта 2018 | 08:51
Хоть один губернатор вменяемый и думает о своем народе. Вот после такого заявления население будет голосовать за этого губернатора. Ждем заявлений губернаторов-соседей.
ajsenev 29 марта 2018 | 08:54
abbc: Процесс пошел. Чиновники обладают прямо-таки звериным чутьем. Похоже, поняли, что теперь народ взбудоражен всерьез. А чтобы прикрыть свою задницу, они на всё готовы, даже и о народе позаботиться
proxxit 29 марта 2018 | 09:07
ajsenev:
Будет грустнее, если Москва перестанет принимать Тверских портянок на работу в Москву, которых Игорь Руденя не смог обеспечить работой и достойной зарплатой.
raffal 29 марта 2018 | 09:26
proxxit: Будет грустнее, если Москва...
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А ещё грустнее, но уже для Москвы, стало бы, если бы Российская "федерация", правратилась бы в Федерацию. Тогда Москве бы пришлось зарабатывать деньги самой (или в Москве невтяные и газовые прииски, ископаемые алмазов и золота?), а членам Федерации немного отстёгивать на содержание столичного аппарата. И всё!
Ни Вашингтон, ни Лондон, ни Париж, ни Берлин далеко не самые богатые города в своих странах.
keg 29 марта 2018 | 08:56
abbc: через неделю снимут...
ansh 29 марта 2018 | 09:05
abbc: Логично. Где срут, там пусть и хранят, и перерабатывают, и нюхают...
ha12raz 29 марта 2018 | 08:52
Ну пусть ждет прокурорской проверки......из самой Генпрокуратуры РФ.
Папка сам приедет !
piccoru 29 марта 2018 | 08:54
ha12raz: Сдрейфит...
leonidrb 29 марта 2018 | 08:56
piccoru: Губернатор сдрейфит
piccoru 29 марта 2018 | 09:02
leonidrb: Москва сдрейфит, ей скоро начинающиеся по всей стране
пожары тушить....
piccoru 29 марта 2018 | 08:52
Молодцы, соседи....
Еще город Кимры подреставрируйте....
kryymsdyk 29 марта 2018 | 08:54
У них же там сплошные болота, и грунтовые воды идут в водохранилища, из которых водой снабжается Москва
ostapbey 29 марта 2018 | 08:55
Тверское княжество?
А ведь почему тверчане гордятся символом своего города?
Ха!!!!!
Когда московское княжество требовало у Тверского княжества прислать ответчика за оскорбление и неуплату мыта...
То тверчане прислали в Москву КОЗЛА!!
даже..
kapitankolbaskin 29 марта 2018 | 09:00
Нож в спину ?
Бунт на лодке?
Че молчите ватники ?!
Мычите ужо чего-нибудь....
efilika 29 марта 2018 | 09:01
А н е хотят в барвихе полигон открыть? Он и к Москве поближе будет
zor 29 марта 2018 | 09:02
Знаю голодные бунты,этнические,религиозные,но мусорных бунтов в истории, пожалуй, еще не было.
yazva_sibirskaya 29 марта 2018 | 09:04
Ну вот, наконец-то до людей начинает доходить, что Москва жирует, а всем остальным достается от нее только мусор и г-но.