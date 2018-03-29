Тверская область отказалась принимать мусор из Москвы

Это вопрос экологической безопасности, будущее нашего региона, заявил губернатор Игорь Руденя. С 2019 года все полигоны в Тверской области перейдут под управление областного правительства.

Жители нескольких районов Подмосковья требуют закрыть мусорные полигоны.