В Улан-Удэ задержан заместитель начальника регионального Управления МЧС Дмитрий Унагаев
По неофициальным данным, он подозревается в получении взятки. Об этом сообщают местные СМИ. Официальных комментариев пока нет.
Унагаев работает в структурах МЧС с 2002 года. В частности, он курирует надзорную деятельность.
Комментарии4
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efilika 29 марта 2018 | 08:57
все, побежали искать стрелочников. Ссейчас загребут пару-тройку закланцев, чтобы остальные спали спокойно. Да следующей встряски.
ha12raz 29 марта 2018 | 08:58
Орденоносец, 45 лет и удивительно !......не работал ни одного дня !!!!!
только руководил.
Хотя вот это как раз не удивительно....иначе бы не выслужился.
Что же он будет делать на зоне ? ведь абсолютно ничего е умеет........даже пожар тушить.
ansh 29 марта 2018 | 09:12
ha12raz: Такие на зону попадают крайне редко. Ведь он не сам по себе взяточник. Он член корпорации, скрепа Вертикали Власти. "Правильно" будет себя вести на следствии - не сядет.
vezdehod 29 марта 2018 | 09:13
Всё нормально...Гибнут рядовые бойцы МЧС, а взятки получают генералы..