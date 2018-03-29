По последним данным, во время пожара в Кемеровском торговом центре пострадали 79 человек
По последним данным, во время пожара в Кемеровском торговом центре пострадали 79 человек, сообщил РИА источник в экстренных службах. Утверждается, что пропавших без вести нет. Погибших 64.
Следствие рассматривает две версии возникновения пожара: короткое замыкание и поджог. Арестованы 5 человек, в том числе, технический директор и арендатор помещения, где предположительно находился эпицентр возгорания.
Комментарии5
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kryymsdyk 29 марта 2018 | 08:51
Удивительно. Два этажа верхних провалились и продолжали гореть. Там были и кинотеатры. Неужели так быстро разобрали завалы (крыша-пол-потолок-пол-потолок) и обнаружили все жертвы, и идентифицировали тела, находившиеся целый день в очаге пожара, при температуре 600-800 градусов? Скорее поверю, что пожарные вообще в ту зону не заходили.
aleksandr39 29 марта 2018 | 08:52
Все кто не попал в список погибших обречен остаться неизвестным .
kapitankolbaskin 29 марта 2018 | 08:57
так были ли в кинотеатре дети из детского дома?! Будет ли их кто искать ?!
Дай Бог чтоб это не подтвердилось !!!
Почему нельзя проверить кол-во проданных билетов на сеансы?
ha12raz 29 марта 2018 | 09:02
Кинотеатры на 40 мест......а собственник кто ?
Кто обшил все пластмассой ?
Какая большая государственная шишка ?
andre_klimov 29 марта 2018 | 09:41
ha12raz:
1 зал - 256 мест
2 и 3 зал - 143 места каждый.
Официальный сайт кинотеатра на http://kemkino.ru/about/