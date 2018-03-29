По последним данным, во время пожара в Кемеровском торговом центре пострадали 79 человек, сообщил РИА источник в экстренных службах. Утверждается, что пропавших без вести нет. Погибших 64.

Следствие рассматривает две версии возникновения пожара: короткое замыкание и поджог. Арестованы 5 человек, в том числе, технический директор и арендатор помещения, где предположительно находился эпицентр возгорания.