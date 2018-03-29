Сергей и Юлия Скрипаль впервые попали под воздействие яда у себя дома
Максимальная концентрация нервнопаралитического вещества обнаружена на входной двери, сообщает Скотланд-Ярд. Следы этого вещества нашли и в других местах, где детективы работали последние недели.
Британские власти утверждают, что Скрипалей отравили химическим оружием «Новичок», которое было разработано в Совет ком Союзе. Ответственность за это покушение возлагают на Россию. Москва всё отрицает.
Всеобщее терпение кончилось, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. США, Канада и ряд европейских стран в знак солидарности с Великобританией выслали российских дипломатов. Всего в Россию вернутся 150 человек.
Комментарии2
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sg79g 29 марта 2018 | 08:51
Москва уничтожила свои химоружие, а лондон нет. Завод по производству подобных ядов был в Узбекистане, а у англии в 10 км от места отравления. Но почему то все указывает на Россию. Видимо у нее был очень весомый повод. раз перевесли все неприятности от эотго отравления никому нах не нужного иуды, коотрый успел и отсидеть за это и остался жив. Но это очень секрытный повод по видимому.. )))
protiv777 29 марта 2018 | 08:57
А ведь еще давно герой одного известного фильма говорил: "Опыты нужно ставит на работе, а не дома".