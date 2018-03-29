Сергей и Юлия Скрипаль впервые попали под воздействие яда у себя дома

Максимальная концентрация нервнопаралитического вещества обнаружена на входной двери, сообщает Скотланд-Ярд. Следы этого вещества нашли и в других местах, где детективы работали последние недели.

Британские власти утверждают, что Скрипалей отравили химическим оружием «Новичок», которое было разработано в Совет ком Союзе. Ответственность за это покушение возлагают на Россию. Москва всё отрицает.

Всеобщее терпение кончилось, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. США, Канада и ряд европейских стран в знак солидарности с Великобританией выслали российских дипломатов. Всего в Россию вернутся 150 человек.