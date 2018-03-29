Блогера Илью Варламова задержали в центре Москвы на 2 часа без объяснения причин
По словам самого задержанного, это были сотрудники ФСО или ФСБ. Затем его передали полицейским. В ОВД «Мещанский» РБК заявили, что Варламов вызвал подозрение своим поведением и совершением правонарушения. О каком правонарушении идёт речь, не уточняется.
Варламова задержали в тот момент, когда он давал интервью РБК. Около 10 вечера он сообщил, что вышел из ОВД.
Комментарии5
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post_v 29 марта 2018 | 08:38
Илья Варламов известный смутьян – что может быть подозрительнее и опаснее для властей, чем требование соблюдать Конституцию и законы!
platonnekafrin 29 марта 2018 | 08:43
Похоже, что вертухаев в этой стране стало больше чем людей.
serjo1977 29 марта 2018 | 08:44
Что значит "без объянения причин"? А демонстративный отказ лизать задницу дуче - это что, не причина?
dzhuzeppe 29 марта 2018 | 08:45
С фотоаппаратом по улицам шлялся? Японский шпион, арестовать и судить за попытку свержения законной социалистической... пардон, капиталистической... власти.
vezdehod 29 марта 2018 | 08:47
Готовятся к инаугурации царя батюшки - повышают бдительность.