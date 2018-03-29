Блогера Илью Варламова задержали в центре Москвы на 2 часа без объяснения причин

По словам самого задержанного, это были сотрудники ФСО или ФСБ. Затем его передали полицейским. В ОВД «Мещанский» РБК заявили, что Варламов вызвал подозрение своим поведением и совершением правонарушения. О каком правонарушении идёт речь, не уточняется.

Варламова задержали в тот момент, когда он давал интервью РБК. Около 10 вечера он сообщил, что вышел из ОВД.