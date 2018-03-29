В Кемерово второй день оцеплена центральная площадь

Внутрь можно пройти только по пропускам. Это необходимо для того, чтобы траур не превращался в политическое действо, заявил журналистам спикер областного Совета Алексей Синицын.

27 марта на площади состоялся многотысячный митинг, на котором, в частности, выступали родственники погибших в торговом центре. Кроме того, звучали призывы отправить в отставку губернатора Амана Тулеева. Сам Тулеев вчера заявил, что «определённые силы раскачивают ситуацию».