В Кемерово второй день оцеплена центральная площадь
Внутрь можно пройти только по пропускам. Это необходимо для того, чтобы траур не превращался в политическое действо, заявил журналистам спикер областного Совета Алексей Синицын.
27 марта на площади состоялся многотысячный митинг, на котором, в частности, выступали родственники погибших в торговом центре. Кроме того, звучали призывы отправить в отставку губернатора Амана Тулеева. Сам Тулеев вчера заявил, что «определённые силы раскачивают ситуацию».
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sbk 29 марта 2018 | 08:35
Страшновато, конечно. Понимаем.
dimadima32 29 марта 2018 | 08:36
старый маразматик тулеев совсем охренел
prutkov100 29 марта 2018 | 08:43
На первый взгляд этот ролик - https://www.youtube.com/watch?v=aIcD6hz7Y0Y
не имеет никакого отношения к заголовку , но это только на первый взгляд .
Портянкам и крымнашистам не смотреть , это не для дебилов .
vaka257 29 марта 2018 | 08:36
На центральную площадь по пропускам?!Полицейско-чиновничий идиотизм...И это при том,что по Конституции народ источник власти - власть холопы и не пускают...
kryymsdyk 29 марта 2018 | 08:37
Ссут областные. Очень своего народа ссут.
fr_perren 29 марта 2018 | 08:37
Опять лодку раскачивает кто-то,когда она утонет они так и не поймут кто.
ostapbey 29 марта 2018 | 08:42
fr_perren: лодку? Рекорд ставить только если..?
Рекорд сгорания армейской палатки установлен в 45 сек при работающей печке-буржуйке.
А тут ЧЕТЫРЕХЭТАЖНОЕ сооружение сгорело за схожее время.
И без буржуйки.
Даже.
ostapbey 29 марта 2018 | 08:39
По версии Бастрыкина, эта Зимняя вишня снова ВСПЫХНЕТ же!!
Система пожаротушения отключена и неисправна? Вооот!
А неисправная система пожаротушения есть ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК возникновения пожара.
Бастрыкин сказал что ..ля буду и зуб дал за свой базар. Проводка, кстати, и сейчас неисправна. А это тоже шанс повторного загорания!!
Даже.
vilingrad 29 марта 2018 | 08:39
Превращение покорного послушания в "политическое действо" смерти подобно! Как бы крысу не стошнило...
vezdehod 29 марта 2018 | 08:45
Видимо боятся, что "воскресшие" дети появятся на площади и зададут вопрос - "За что мы погибли?".
ha12raz 29 марта 2018 | 08:43
Ну наконец то.....справились с последствиями пожара и гибели детей.
bazilgu 29 марта 2018 | 08:44
Подлая и трусливая путинщина.
platonnekafrin 29 марта 2018 | 08:46
Тухлое мясо не повод для бунта на атомной лодке "Потемкин-Таврический".
vata_putya 29 марта 2018 | 08:50
гниды из администрации.
18 лет правления ботокса
pantera_1 29 марта 2018 | 08:52
Водометы не подогнали? Толпу разогнать - не пожар тушить...