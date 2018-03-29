Следственный комитет определился с главными версиями возникновения пожара в торговом центре в Кемерове, сказал глава ведомства Александр Бастрыкин:

«Выдвигаются две основных версии — это неисправность системы противопожарной безопасности и вторая версия, которая выдвигается лицами, которые привлекаются нами к уголовной ответственности — это должностные лица и специалисты — они утверждают, что возможен поджог с помощью открытого огня. Первые наши результаты показывают, что это маловероятная версия. Большее значение, и более перспективное, и более важная версия, и более достоверная — это неисправность системы пожаротушения, профилактики и ликвидации очага возгорания»

Бастрыкин также добавил, что ответственные лица знали о проблемах с системой пожаротушения за неделю до трагедии, но ничего не сделали.