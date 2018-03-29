Следственный комитет определился с главными версиями возникновения пожара в торговом центре в Кемерове
Следственный комитет определился с главными версиями возникновения пожара в торговом центре в Кемерове, сказал глава ведомства Александр Бастрыкин:
«Выдвигаются две основных версии — это неисправность системы противопожарной безопасности и вторая версия, которая выдвигается лицами, которые привлекаются нами к уголовной ответственности — это должностные лица и специалисты — они утверждают, что возможен поджог с помощью открытого огня. Первые наши результаты показывают, что это маловероятная версия. Большее значение, и более перспективное, и более важная версия, и более достоверная — это неисправность системы пожаротушения, профилактики и ликвидации очага возгорания»
Бастрыкин также добавил, что ответственные лица знали о проблемах с системой пожаротушения за неделю до трагедии, но ничего не сделали.
Комментарии5
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vezdehod 29 марта 2018 | 08:39
Вот такие "следователи, как генерал Бастрыкик и определяют, что произошло на самом деле - Коррупция исключена.
dzhuzeppe 29 марта 2018 | 08:43
Идиоты. На кой тут комиссия?? ПОЖАРНЫЕ ВЫХОДЫ НЕ ЗАПИРАЙТЕ!!
avp235 29 марта 2018 | 08:43
А не является ли поджог с помощью открытого огня, и умышленная порча системы пожаротушения свидетельством новой формы теракта?
nikruchev 29 марта 2018 | 08:48
Интересная логика - причина возгорания - неисправная система пожаротушения. Так если бы не загорелось, и тушить не надо было бы.
ac_dc 29 марта 2018 | 08:49
"Причиной возгорания является неисправность пожарной сигнализации"
- Бастрыкин!!!! ******!!! ****!!!! **************!!!!!!!!!!