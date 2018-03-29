Прокуратура Кемерова проверит жалобы местных жителей на бездействие экстренных служб во время пожара в ТЦ
Прокуратура Кемерова проверит жалобы местных жителей на бездействие экстренных служб во время пожара в торговом центре. Поступило три жалобы, сообщили Интерфаксу в прокуратуре. По данным РБК, в прокуратуру пожаловались, в частности, Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова, у которых во время пожара погибли пятеро близких родственников.
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