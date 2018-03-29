ЦБ отозвал лицензию у Самарского «Активкапитал Банка»
На 1 февраля он занимал 116 место в российской банковской системе и входит в систему страхования вкладов.
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На 1 февраля он занимал 116 место в российской банковской системе и входит в систему страхования вкладов.
Ассоциация «Свободное Слово»: Обращение к Уполномоченному по правам человека в РФ Москальковой Т.Н. и главе Совета по правам человека при Президенте России Федотову М.А. Мы считаем Олега Сенцова случайной и невинной жертвой большой политики, связанной с конфликтом между Россией и Украиной. Мы уверены, что Сенцов должен быть освобожден из-под стражи…
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