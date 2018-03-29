России могут запретить продавать свои ценные бумаги на лондонском Фондовом рынке

Такую возможность рассмотрит премьер-министр Тереза Мэй, сообщает газета «Гардиан». Как отмечает издание, продажи способствуют развитию российской экономики. В статье отмечается, что в законодательстве Великобритании и Евросоюза есть лазейки, позволяющие российским банкам, находящимся под санкциям, работать на европейских финансовых рынках.