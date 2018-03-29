России могут запретить продавать свои ценные бумаги на лондонском Фондовом рынке
Такую возможность рассмотрит премьер-министр Тереза Мэй, сообщает газета «Гардиан». Как отмечает издание, продажи способствуют развитию российской экономики. В статье отмечается, что в законодательстве Великобритании и Евросоюза есть лазейки, позволяющие российским банкам, находящимся под санкциям, работать на европейских финансовых рынках.
Комментарии13
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sisyan_mudachina 29 марта 2018 | 08:25
Бред , при чем тут ценные бумаги? В англии надо запретить ... Двери! Не от бумаг же скрипаль загнулся , если срочно не запретить двери ,вымрет весь остров ! Бесплатный совет англичанам : позовите Павленского , этот тип очень эффективно борется с дверями !)
plidurok Андрей Филимонов 29 марта 2018 | 08:33
sisyan_mudachina: Судя по граду су возмущения, англичане попали в яблочко.
edyatel 29 марта 2018 | 08:58
plidurok: А для меня каждое такое сообщение - бальзам на душу.
Чем больше ограничений тем лучше.
И желательно чтобы они касались всех жителей нашей страны.
Там ещё кто-то предлагал выгнать всех наших учеников и студентов.
Очень верное решение....
vilingrad 29 марта 2018 | 08:42
sisyan_mudachina: Бред , при чем тут ценные бумаги?"
А ты как думал, пригожинский шестерик? Давить вас всех, чекистское охвостье- сверху донизу!
kapitankolbaskin 29 марта 2018 | 08:48
sisyan_mudachina: ты -то видать все двери тока башкой открываешь.
Хоть снутри хоть снаружи.
mmm_333 29 марта 2018 | 08:28
Ну чего тянут и тянут? Хватит поощрять жульё и пользоваться ворованными деньгами!
davi__koloradov 29 марта 2018 | 08:30
путирашка - моральный и материальный банкрот. Единственная ценная бумага от рашки - это туалетная.
kapitankolbaskin 29 марта 2018 | 08:52
davi__koloradov: и та по импортным технологиям и на импортном оборудовании.
"патрики с дачниками"еще не отучились поковырять пальцами и по стенке размазать как в совке было.Им в сортире так уютно с Ролдугиным сплотиться...
fr_perren 29 марта 2018 | 08:39
О! еще есть что продать?
vezdehod 29 марта 2018 | 08:52
России могут запретить продавать свои ценные бумаги на лондонском Фондовом рынке
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Придётся продавать на Бирже солнечного Крыма.
prade 29 марта 2018 | 08:42
Поступки Путина больше стали вредить России. Скорее всего за Британией последуют и США.
kapitankolbaskin 29 марта 2018 | 08:46
Я за !!!
Пусть Рамзану продают. Ему Аллах много денег посылает !
И столицу можно в Грозный !!! Нашли таки приемника к 2042 году !
Жаль патрик с дачником не доживут до процветания.
golfinder 29 марта 2018 | 08:47
Вначале все обварованные у Россииян деньги собрали у себя, вместе с хозяевами и теперь распоряжаются ими как хотят. Теперь представьте как они шантажируют тех у кого там свои счета. А это все чиновники. Если посмотреть кто там учится из Россиян ,то это все те с кем спокойно могут беседовать сотрудники спецслужб для дальнейшего успешного продвижения карьеры в своих целях.
Когда они финансировали боевиков в Чечне и у себя их прятали ,Россиянам советовали помалкивать.
Строят из себя святош,колонисты долбанные. Только и живут за счёт миллионов погубленных ими жизней.