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08:16, 29 марта 2018

Суд в США отказался прекратить разбирательства, связанные с обвинениями Саудовской Аравии в причастности к 11.09.01

Суд в США отказался прекратить разбирательства, связанные с обвинениями в адрес Саудовской Аравии в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Потерпевшие – это семьи жертв теракта – требуют миллиарды долларов в качестве компенсации.

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nnikolay 29 марта 2018 | 08:29

Со Скрипалем оперативнее все. И до суда.

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