Суд в США отказался прекратить разбирательства, связанные с обвинениями Саудовской Аравии в причастности к 11.09.01
Суд в США отказался прекратить разбирательства, связанные с обвинениями в адрес Саудовской Аравии в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Потерпевшие – это семьи жертв теракта – требуют миллиарды долларов в качестве компенсации.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nnikolay 29 марта 2018 | 08:29
Со Скрипалем оперативнее все. И до суда.