Жители Кемерова Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова пожаловались в прокуратуру на действия сотрудников МЧС и МВД

Жители Кемерова Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова, у которых при пожаре в торговом центре погибли дочь, трое внуков и невестка, пожаловались в прокуратуру на действия сотрудников МЧС и МВД. Они утверждают, что оказались на четвёртом этаже торгового центра через несколько минут после звонка дочери. Она рассказала, что начался пожар и люди заперты в кинозале. На этаже находились четверо пожарных, которые сказали, что ждут спецсредств и не могут туда войти. Сотрудников МЧС и полиции обвиняют в бездействии, которая привели к гибели детей, сообщает РБК.