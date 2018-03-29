Жители Кемерова Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова пожаловались в прокуратуру на действия сотрудников МЧС и МВД
Жители Кемерова Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова, у которых при пожаре в торговом центре погибли дочь, трое внуков и невестка, пожаловались в прокуратуру на действия сотрудников МЧС и МВД. Они утверждают, что оказались на четвёртом этаже торгового центра через несколько минут после звонка дочери. Она рассказала, что начался пожар и люди заперты в кинозале. На этаже находились четверо пожарных, которые сказали, что ждут спецсредств и не могут туда войти. Сотрудников МЧС и полиции обвиняют в бездействии, которая привели к гибели детей, сообщает РБК.
Комментарии1
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fred_zeppelin 29 марта 2018 | 08:36
Спецслужбы ( раздутые до невообразимых пределов ) заняты охраной одного единственного спецобъекта.