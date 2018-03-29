Количество пострадавших во время пожара в Кемерове увеличилось до 79 человек
Количество пострадавших во время пожара в Кемерове увеличилось до 79 человек, сообщает РИА со ссылкой на источник в экстренных службах. По официальной информации, погибших 64. Большинство из них дети.
Комментарии9
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luger_max_otto 29 марта 2018 | 08:19
По официальной информации, значит. По высочайше утвержденной. Какие же сволочи.
fred_zeppelin 29 марта 2018 | 08:31
luger_max_otto:
И народ тоже хорош! Из него сделали терпилу и продолжают издеваться, а он тупо смотрит зомбоящик.
andrii1979 29 марта 2018 | 08:22
ну-ну, скоро до правды дойтет-300-400....
kapitankolbaskin 29 марта 2018 | 08:25
andrii1979: не дай Бог
rktq 29 марта 2018 | 08:27
andrii1979: Пшёл отсюдова пес блохастый
kryymsdyk 29 марта 2018 | 08:30
Глядя на рыла с кемеровской обладминистрации, можно точно сказать, что до правды не дойдет.
vezdehod 29 марта 2018 | 08:42
Пострадавших в мешке не утаишь - всё равно родные появятся.
kryymsdyk 29 марта 2018 | 08:44
vezdehod: Это когда толпой... А сейчас эмоции схлынут, по одному родных заставят подписать неразглашение - и их там не было. Четыре года воюем, научились уже.
jurmak 29 марта 2018 | 08:45
vezdehod: и родным можно объяснить где надо появляться, а где не надо