ЦБ РФ отозвал лицензию у самарского Активкапитал Банка
По данным регулятора, в марте этого года АК Банк провел ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами.
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