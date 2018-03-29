ЦБ РФ отозвал лицензию у самарского Активкапитал Банка

Банк России в четверг отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского Активкапитал Банка (АК Банк), являющегося участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 117-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, в марте этого года АК Банк провел ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами.