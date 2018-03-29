В Никулинском суде Москвы продолжится оглашение приговора криминальному авторитету Захарию Калашову
В Никулинском суде Москвы продолжится оглашение приговора криминальному авторитету Захарию Калашову, известному также как Шакро Молодой. Он уже признан виновным в вымогательстве.
Судье Константину Дубкову не хватило двух дней на чтение решения. Из первой части следует, что Калашов выступал в качестве лидера преступного сообщества после убийства Аслана Усояна, известного как Дед Хасан.
Всего по делу о двух вымогательствах проходят 14 человек. Основной эпизод, о котором идет речь, произошел в декабре 2015 года на Рочдельской улице в Москве. Конфликт владелицы ресторана и участников преступной группы, которые требовали у нее 8 миллионов рублей, закончился перестрелкой, в которой погибли люди. В ходе расследования криминальный авторитет пытался подкупить высокопоставленных сотрудников Следственного комитета. По этому факту возбуждено отдельное дело. Калашов виновным себя не признает. Прокуратура требует для него 10 лет колонии и штраф.
Как ожидается, чтение приговора займет еще не один день. Наказание объявят в заключительной части.
Комментарии1
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gregor 29 марта 2018 | 08:16
Отпустят за неимением претензий и извиняться за неудобства, причинённое социально близкому властям ,человеку .