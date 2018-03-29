Нервно-паралитическое вещество, которым предположительно были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, было нанесено на входную дверь их дома. Там полицейские обнаружили наибольшую концентрацию «Новичка».

Скотленд-Ярд считает, что бывший российский разведчик был отравлен буквально на пороге своего дома. Как пишет BBC, больше всего нервно-паралитического агента следователи обнаружил на дверной ручке. Вероятно именно там Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые соприкоснулись с отравой. Судя по всему, в дальнейшем жертвы покушения разнесли «Новичок» по городу – следы вещества находили и в автомобиле экс-полковника ГРУ и в ресторане, где они обедали.

Теперь полицейские в основном сосредоточились на поиске улик внутри и вокруг дома Скрипаля в британском Солсбери. В расследовании задействованы 250 сотрудников контртеррористического подразделения. Они изучают записи камер видеонаблюдения и вещественные доказательства. Бывший российский разведчик и его дочь уже третью неделю после отравления находятся в больнице.

Лондон возложил ответственность за отравление Скрипаля на Москву. Два десятка стран Запада выслали российских дипломатов.