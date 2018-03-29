Вещество, которым предположительно были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, было нанесено на входную дверь их дома
Нервно-паралитическое вещество, которым предположительно были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, было нанесено на входную дверь их дома. Там полицейские обнаружили наибольшую концентрацию «Новичка».
Скотленд-Ярд считает, что бывший российский разведчик был отравлен буквально на пороге своего дома. Как пишет BBC, больше всего нервно-паралитического агента следователи обнаружил на дверной ручке. Вероятно именно там Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые соприкоснулись с отравой. Судя по всему, в дальнейшем жертвы покушения разнесли «Новичок» по городу – следы вещества находили и в автомобиле экс-полковника ГРУ и в ресторане, где они обедали.
Теперь полицейские в основном сосредоточились на поиске улик внутри и вокруг дома Скрипаля в британском Солсбери. В расследовании задействованы 250 сотрудников контртеррористического подразделения. Они изучают записи камер видеонаблюдения и вещественные доказательства. Бывший российский разведчик и его дочь уже третью неделю после отравления находятся в больнице.
Лондон возложил ответственность за отравление Скрипаля на Москву. Два десятка стран Запада выслали российских дипломатов.
Комментарии25
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proxit 29 марта 2018 | 08:06
Как бы сказал профессор Преображенский:
"Не лижите перед обедом Британских дверных ручек."
mitja_76 29 марта 2018 | 08:11
proxit: Как сказал бы Борменталь: "В Британии других нет".
patrik04 29 марта 2018 | 08:12
Судя по всему, в дальнейшем жертвы покушения разнесли «Новичок» по городу – следы вещества находили и в автомобиле экс-полковника ГРУ и в ресторане, где они обедали...
А в чемодане? Враньё про Юлии чемодан уже забыли? Записывайте свои показания, если память дырявая.
kit07_12 29 марта 2018 | 08:17
patrik04: Два вопроса.
1. Они что, оба держались за двойную ручку, когда дверь запирали? Обычно дверь запирает один человек, второй просто рядом стоит.
2. Допустим, что яд подействовал не сразу. Они погуляли, прошлись по магазинам, посидели в кафе. Потом отрубились на лавочке. Но почему оба одновременно? Они что, настолько одинаковые дозы получили, что в одну и ту же минуту, спустя часы после отравления, подействовало? А что они разной комплекции, это не повлияло?
Хайли лайкли, одновременность отключки Скрипалей говорит о том, что это произошло непосредственно после отравления, а не спустя часы.
phoenix18 29 марта 2018 | 08:31
kit07_12: англичане сейчас нарисуют новую порцию презентаций и в прах разнесут ваши вполне логичные заключения)))
andre_klimov 29 марта 2018 | 08:32
kit07_12:
Британцы намеренно в этом случае не публикуют всю информацию, что бы террористы (кто бы они не были) не могли принять превентивных мер. А когда Россия - основной подозреваемый, то многочисленные прецеденты устранения свидетелей и уничтожение улик ожидаются по умолчанию. Возьмите хотя бы мельдониевый скандал для примера.
Поэтому невовлечённой публике и остаётся судить о виде курицы по вкусу куриного шницеля :)
kit07_12 29 марта 2018 | 08:40
andre_klimov: //Британцы намеренно в этом случае не публикуют всю информацию, что бы террористы (кто бы они не были) не могли принять превентивных мер.//
Проблема в том, что та информация, которую публикуют британцы, вызывает больше вопросов, чем ответов.
//А когда Россия - основной подозреваемый, то многочисленные прецеденты устранения свидетелей и уничтожение улик ожидаются по умолчанию. Возьмите хотя бы мельдониевый скандал для примера. //
А давайте для примера возьмем устранение Березовского. Тут уже Россию не пришьешь, ведь сам Скотланд-Ярд сказал, что это было самоубийство. Вряд ли Скотланд-Ярд таким образом хотел отмазать Россию, скорее своих. Однако после того, как такой же смертью, через удушение, помер подручный Березовского, некто Глушков, версия о самоубийстве БАБа тоже не прокатывает.
mikegolubchik 29 марта 2018 | 08:52
patrik04: А в чемодане? Враньё про Юлии чемодан уже забыли?
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Вранье и разные предположения, версии следствия это не одно и тоже. Кроме того, вещество и могло быть провезено в чемодане в виде двух раздельных еще не смешанных компонентов бинарного вещества. Чтобы если кто попался на контроле - так это дочь Скрипаля. А потом уже убийцы спокойно выкрали из чемодана, смешали и нанесли на ручку двери.
proxit 29 марта 2018 | 08:16
mitja_76:
Борменталь был туповатым совком.
"В 1925 году в СССР по легальным каналам в продажу поступило 8816 наименований книг, напечатанных за границей, в 1926-м – 4449. В 1925 году советские граждане выписывали около 8 тысяч наименований иностранной периодики."
mitja_76 29 марта 2018 | 08:26
proxit: А при чем тут книги? У них про газеты шла речь.
proxxit 29 марта 2018 | 08:54
mitja_76:
Вам, быдлу, совкам и портянкам не объяснить, что такое периодика и про то, что " В 1925 году советские граждане выписывали около 8 тысяч наименований иностранной периодики."
Кто виноват, что коммуняцкие пропагандоны сванидзе и млечины подло по коммуняцки забыли рассказать вам - ватке про то, что "в 1939 году в СССР на подписку иностранной периодики было потрачено 250 тысяч рублей золотом, в общей сложности в СССР поступило 2 млн. 360 тысяч журналов и газет, книг и брошюр."???
glotov 29 марта 2018 | 08:11
Похоже, это дело даже белыми нитками сшить невозможно. Ахинея. При этом цинично двух наших бывших соотечественников в овощей превратили. Лицемеры. Легенда о "справедливом Западе" изжила себя окончательно.
prade 29 марта 2018 | 08:21
glotov:"Похоже, это дело даже белыми нитками сшить невозможно"
Так же говорили про малайзийский Боинг, об отравлении Литвиненко, об убийстве Магнитского. Формула Кремля "настамнет" уже не проходит. Первый день Путин даже не выразил соболезнование Британцам, не осудил сам факт террористической атаки в Лондоне. Вместо этого он заявил "Вы там сначала разберитесь". Вот они там и разобрались.
kobylamay_sosetutrampa 29 марта 2018 | 08:13
"Нервно-паралитическое вещество, которым ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь,...."-----------Т.е. пока ещё даже точно не известно, чем Скрипали были отравлены, но Россия виновата априори. А может быть Скрипали просто сожрали что-то, подобранное на помойке?
laksap 29 марта 2018 | 08:33
kobylamay_sosetutrampa:
Я знаю из какого фильма взят сюжет.
Там Брюс Виллис играет наёмного убийцу и брызгает на ручку багажника из балончика с аэрозолем.
Правда там чувак сразу сгинул.
Похоже автор этого спектакля тоже это фильм смотрел!
mobile_actor 29 марта 2018 | 08:39
kobylamay_sosetutrampa: Угум-с: на волоколамской. "Предположительно" - это скорее всего эховская страховка. ВВС пишет прямо: A Russian ex-spy and his daughter first came into contact with the nerve agent that poisoned them at their home, police have said.
The highest concentration of the agent used against Sergei and Yulia Skripal was found on their front door.
sergyesh 29 марта 2018 | 08:14
удивительно!А причём тут скамейка?И полицейский тоже дверную ручку целовал?)))
sisyan_mudachina 29 марта 2018 | 08:16
Вот если бы борька выступая перед парламентом, дверью тряс ... а так... несчитово !
nordman_berlin 29 марта 2018 | 08:17
оперативно работают британские инспекторы Лестрейды. Нашы конечно могут сказать: "да это они сами потом на ручки намазали, чтобы нас опорочить", но вряд ли им кроме как в Абхазии и Венесуэле поверят
phoenix18 29 марта 2018 | 08:33
nordman_berlin: ответь на вопросы выше если не сомневаешься в правдивости англиской версии. Если не сможешь ответить, значит и версия просто пшик.
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1. Они что, оба держались за двойную ручку, когда дверь запирали? Обычно дверь запирает один человек, второй просто рядом стоит.
2. Допустим, что яд подействовал не сразу. Они погуляли, прошлись по магазинам, посидели в кафе. Потом отрубились на лавочке. Но почему оба одновременно? Они что, настолько одинаковые дозы получили, что в одну и ту же минуту, спустя часы после отравления, подействовало? А что они разной комплекции, это не повлияло?
laksap 29 марта 2018 | 08:35
nordman_berlin:
За это Лейстреда и ценил Шерлок.
Правда Лейстред искал истину не там...
sg79g 29 марта 2018 | 08:17
Ну да, именно так в британии и входят в двери. Сначала джентльмен открывает дверь, закрывает за собой. Затем дама снова дергает за ручку. И спустя полддня прибегает коп. Но так как газ уже выветрился. то у него просто понос, а у первых двух кома ))) Но первые двое, ни разу не помыв руки, наследили по всему городу.. Эти следы нашли сразу, а ручку только сейчас )))
Бл.., они через 5 минут знали что это именно новичок, а только через месяц нашли что им намазано??? Абсолютно логично, ничего не скажешь..
Куда они так торопятся, если следствие не то что не окончено, по сути и не начато? Или когда новую версию СТервоз высосет из чего нибудь (гусары, молчать!), то снова ихсоберут на диафильмы, но потребуют скинутьс еще по несколько дипломатов? )))
mitja_76 29 марта 2018 | 08:54
sg79g:
/Бл.., они через 5 минут знали что это именно новичок, а только через месяц нашли что им намазано??? Абсолютно логично, ничего не скажешь../
Ну и тут нелогичного? То, что это "Новичок" - результат медицинского освидетельствования, которое производилось сразу. А "где намазано" вычислялось по следам, которые искали неизвестно на какой площади, может по всему городу, в течении неизвестно какого времени.
/Куда они так торопятся, если следствие не то что не окончено, по сути и не начато?/
А какая разница?
С Литвиненко не торопились – так нашим «патриотам» это тоже не понравилось.
putin_itogy 29 марта 2018 | 08:20
Тебя найдут, сука, плешивая Моль!
Твои следы по всему Лондону,
для тебя уже готовят нафталин..
zollendorf 29 марта 2018 | 08:41
Скотланд Ярд - это не продажное МВД России. Круг сужается, вот и бесятся в неизвестности "высокие" кремлевские. Представляю с каким вниманием вчитываются в каждое сообщение случайно просочившегося в СМИ. Ведь,.. ожидание смерти - хуже самой смерти.
Думали, что их настолько уважают что закроют глаза даже на отравление британских городов. Дотявкались до того что их заметили. А дальше,.. только тапком об пол.