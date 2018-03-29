Кемеровская региональная прокуратура приняла три жалобы на бездействие спасателей при пожаре в ТЦ

Кемеровская региональная прокуратура приняла три жалобы на бездействие спасателей при пожаре в торговом центре и пообещала провести проверку. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства. Как уточняет РБК, в прокуратуру, в частности, обратились Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова, потерявшие сразу пять родственников. Надежда Вострикова рассказала, что на коленях просила пожарных спасти её семью, на что ей ответили, что ничем не могут помочь, поскольку ждут бригаду спасателей и необходимые спецсредства. Родственники погибших считают, что на тот момент ещё не было пламени и людей можно было вывести из здания.



Между тем, следственный комитет и МЧС разошлись во мнении о причинах пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом пишет газета «Коммерсант». Местные пожарные и обвиняемые по делу о гибели людей убеждены, что кто-то поджог игровую комнату. Следователи склоняются к версии о замыкании электропроводки, за которое грозит наказание уже арестованным фигурантам дела. Глава ведомства Александр Бастрыкин накануне заявил, что проверки в торговом центре проводились «не слишком добросовестно».

По официальным данным, жертвами пожара стали 64 человека, в основном, дети.

Добавим, что после 11-часового стихийного митинга, на который жители города вышли во вторник, через день после трагедии, до сих пор остаётся оцепленной центральная площадь Кемерова. Председатель совета народных депутатов области Алексей Синицын, заявил журналистам, что это необходимая мера. По его словам, это позволит не превращать траур в политическое действо.

«Когда шёл митинг на площади, там были разные категории людей». «Конечно, были убитые горем родственники, не сочувствовать которым мы не можем, но там были и другие люди, в масках и люди, которые по команде выкрикивали лозунги, чтобы заводить толпу», — сказал Синицын. «Кроме того, конечно, приехал штаб Навального», — добавил председатель совета народных депутатов.