Кемеровская региональная прокуратура приняла три жалобы на бездействие спасателей при пожаре в ТЦ
Кемеровская региональная прокуратура приняла три жалобы на бездействие спасателей при пожаре в торговом центре и пообещала провести проверку. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства. Как уточняет РБК, в прокуратуру, в частности, обратились Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова, потерявшие сразу пять родственников. Надежда Вострикова рассказала, что на коленях просила пожарных спасти её семью, на что ей ответили, что ничем не могут помочь, поскольку ждут бригаду спасателей и необходимые спецсредства. Родственники погибших считают, что на тот момент ещё не было пламени и людей можно было вывести из здания.
Между тем, следственный комитет и МЧС разошлись во мнении о причинах пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом пишет газета «Коммерсант». Местные пожарные и обвиняемые по делу о гибели людей убеждены, что кто-то поджог игровую комнату. Следователи склоняются к версии о замыкании электропроводки, за которое грозит наказание уже арестованным фигурантам дела. Глава ведомства Александр Бастрыкин накануне заявил, что проверки в торговом центре проводились «не слишком добросовестно».
По официальным данным, жертвами пожара стали 64 человека, в основном, дети.
Добавим, что после 11-часового стихийного митинга, на который жители города вышли во вторник, через день после трагедии, до сих пор остаётся оцепленной центральная площадь Кемерова. Председатель совета народных депутатов области Алексей Синицын, заявил журналистам, что это необходимая мера. По его словам, это позволит не превращать траур в политическое действо.
«Когда шёл митинг на площади, там были разные категории людей». «Конечно, были убитые горем родственники, не сочувствовать которым мы не можем, но там были и другие люди, в масках и люди, которые по команде выкрикивали лозунги, чтобы заводить толпу», — сказал Синицын. «Кроме того, конечно, приехал штаб Навального», — добавил председатель совета народных депутатов.
Комментарии4
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ha12raz 29 марта 2018 | 08:06
И чо ?
отменять теперь заготовленные приказы о награждении доблестно отличившихся ?
не дождетесь.
neburzhui2 29 марта 2018 | 08:12
Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большей пошлости на свете
Нет, чем клянчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять.
Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; я в пять лет
Должен был от скарлатины
Умереть, живи в невинный
Век, в котором горя нет.
Ты себя в счастливцы прочишь,
А при Грозном жить не хочешь?
Не мечтаешь о чуме
Флорентийской и проказе?
Хочешь ехать в первом классе,
А не в трюме, в полутьме?
Что ни век, то век железный.
Но дымится сад чудесный,
Блещет тучка; обниму
Век мой, рок мой на прощанье.
Время - это испытанье.
Не завидуй никому.
Крепко тесное объятье.
Время - кожа, а не платье.
Глубока его печать.
Словно с пальцев отпечатки,
С нас - его черты и складки,
Приглядевшись, можно взять.
1978
Александр Кушнер.
bravyimorya4ok 29 марта 2018 | 08:53
ha12raz: Для пожарных первоочередной задачей является тушение пожара и спасение людей в условиях пожара!!!!!!!!! Может им это не сказали? Когда тушили мебельный склад в Москве погибло 7 !!!!!! пожарных! Хотя людей там не было, значит было ЧТО спасать.
w49 29 марта 2018 | 08:19
Спасатели точно такие же люди.
"Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны"...