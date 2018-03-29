Федерация спортивной борьбы России сегодня соберётся для обсуждения вопроса с американскими визами
Как рассказал президент Федерации Михаил Мамиашвили, пока вопрос в подвешенном состоянии. По его словам, для участия в Кубке мира спортсмены собирались подать документы на визы около двух месяцев назад, но тогда получили отказ. Сборной посоветовали обратиться в посольство в Армении. Затем был сокращён список приглашённых, в итоге команде сообщили что не успеют оформить документы, сказал Мамиашвили. Его слова приводит агентство «Интерфакс». Кубок мира пройдёт в США с 5 по 9 апреля.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kapitankolbaskin 29 марта 2018 | 08:04
тут можно сказать тока одно.
"Кто не понял,тот поймет"
Р.А.Кадыров.
Любите путина ишо больше и сильней !!! Сплотитесь и объединитесь вокруг него поплотнее!!!
Запутинцы в Майами и Нице сплачиваются !!! А вы чего ж не поспеваете ?!
travmatolog 29 марта 2018 | 08:07
Да, теперь за визами нужно ездить в соседние страны. И для спортсменов нет исключений. МИД Лаврово-дебильно-б... доплясался калинки-малинки.
viktorova 29 марта 2018 | 08:19
Снова Путину надо просить прощения. Но они его простят. Борец борца...
nordman_berlin 29 марта 2018 | 08:19
борцы наверное особо сильно показательно любят дзюдоиста путина. Вот их и наказывают