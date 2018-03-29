Федерация спортивной борьбы России сегодня соберётся для обсуждения вопроса с американскими визами

Как рассказал президент Федерации Михаил Мамиашвили, пока вопрос в подвешенном состоянии. По его словам, для участия в Кубке мира спортсмены собирались подать документы на визы около двух месяцев назад, но тогда получили отказ. Сборной посоветовали обратиться в посольство в Армении. Затем был сокращён список приглашённых, в итоге команде сообщили что не успеют оформить документы, сказал Мамиашвили. Его слова приводит агентство «Интерфакс». Кубок мира пройдёт в США с 5 по 9 апреля.