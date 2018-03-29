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07:45, 29 марта 2018

Россия недооценила международную реакцию на отравление Сергея Скрипаля, заявил глава британского МИДа Борис Джонсон

На традиционном банкете, устроенном для глав дипломатических представительств зарубежных стран, министр провёл аналогию с романом Достоевского «Преступление и наказание». «Мы все знаем, кто – преступник, и единственный вопрос состоит в том, признается ли он сам или его поймают»,  — сказал Джонсон. Его цитирует агентство ТАСС.

В Лондоне уверены в том, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля стоит Россия. Великобритания выслала часть российских дипломатов. Её примеру последовали многие страны, их количество приближается к 30.

Комментарии

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kir_pich_101 29 марта 2018 | 07:51

Порядочные люди до сих пор не могут поверить ,что имеют дело с гопником из питерской подворотни и всё ищут что-то человеческое, заглядывая ему в глаза.

sandro_007 29 марта 2018 | 08:03

О какой международной реакции заявляет рыжий клоун? На провокацию англосаксов откликнулась лишь "щеневмерла" у которой давно не все дома. Остальные партнеры сделали вид.

kobylamay_sosetutrampa 29 марта 2018 | 08:18

"...министр провёл аналогию с романом Достоевского «Преступление и наказание»...."--------- Вряд ли этот рыжиймудак читал Достоевского. Для его интеллекта - осилить "Приключение Чипполино" уже будет грандиозным успехом.

putin2018 29 марта 2018 | 07:51

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Путин 2018

proxit 29 марта 2018 | 07:51



Преступление и наказание?
Боря решил завалить старушку Мэй?
Нужно бить тревогу. Агенты Путина везде!

nikitin43 29 марта 2018 | 07:55

proxit: что путен имя зачастую менят это ясно , но вот как часто он меняет пол , только ли когда снимает противогаз ?

proxit 29 марта 2018 | 07:56

nikitin43:

Почему у вас, совковых портянок, строго педерастические фантазии?

able_seamans 29 марта 2018 | 08:13

proxit: Кто о чем, а заднеприводное чмо Облом о себе подобных...

zor 29 марта 2018 | 08:14

Потому,что совковые портянки или сами сидели,или их отцы,или ближайшие родственики ,или их друзья,а то и все вместе взятое:отец (если был) сидел,братья сидели,сами по семейной традиции сидели,ну и друзей там приобрели. А на зоне то как - или они кого то пид...ят, или их кто то пидо...ит. Тема для них больная.Вот по Фрейду и прет из них.

Кстати,для Путина,депутатов,да и для Кадырова ,судя по их высказываниям и действиям, эта тема тоже больная.




proxit:

begly_ 29 марта 2018 | 07:55

Вот так всегда тупым идиотам - только начали хорошо питаться и деньги кончились.

semper_fidelis 29 марта 2018 | 07:58

Боря называет солидарностью уровень коррупции европейских лидеров, способность англосаксов к шантажу и степень вассальной зависимости европейцев от США.

glotov 29 марта 2018 | 07:59

Англичане насобирали по сусекам соучастников аферы, и теперь говорят: "международная реакция".

tttyyy 29 марта 2018 | 08:01

У этого деревенского сумасшедшего, что мочалка на башке, ровно такая же мочалка и внутри башки.

vebis 29 марта 2018 | 08:02

"Логика, которой руководствуются западные лидеры, такова:
- У России был мотив. А именно желание послать сигнал, напугать всех потенциальных перебежчиков в российских спецслужбах, поток которых не иссякает, что как раз приводит российские верхи в ярость. Не даром президент Путин говорил, что все предатели рано или поздно "подавятся тридцатью серебрениками" и погибнут.
- У России была возможность осуществить преступление. Боевое отравляющее вещество, примененное в Солсбери, создано в России. К тому же есть сведения о том, что российские спецслужбы вели испытания с целью подготовки к использованию такого рода ядов в целях быстрого убийства.
- В России есть юридическое обоснование подобных акций, принят специальный закон, разрешающий ликвидации на чужой территории.
- Россия в прошлом уже прибегала к убийствам врагов государства за пределами своих границ. Была взорвана машина чеченского лидера Зелимхана Яндарбиева в Катаре, в Лондоне был отравлен полонием Александр Литвиненко, существуют серьезные подозрения, что и Борис Березовский, и "слишком много знавший" Александр Перепеличный умерли не своей смертью. Журналисты насчитали 14 подозрительных случаев не проясненной гибели в Британии людей, имевших влиятельных врагов в России.
- Репутация России заставляет подозревать возможность подобных действий. Считается доказанным, что Москва ведет гибридную подрывную войну против западных государств и обществ, включая хакерские атаки, вмешательство в выборы и так далее. Произошедшее в Крыму и на востоке Украины также свидетельствуют о том, что Москва использует любые средства для достижения геополитических целей.
- Во всех перечисленных случаях в России проводится массированная кампания дезинформации. Происходящее в российском информационном поле в связи с покушением на Сергея Скрипаля и его дочь очень похоже на действия российской пропаганды после трагической гибели сотен пассажиров малайзийского "Боинга".
https://www.svoboda.org/a/29122303.html

sjuzanna 29 марта 2018 | 08:11

vebis: То, что в России министр иностранных дел и министр пропаганды никуда не годятся, это факт.Они все время подкладывают Путину свинью. Причем, с уверенным видом.

vebis 29 марта 2018 | 08:36

sjuzanna: Они все время подкладывают Путину свинью.
----
Трудно найти свинью грязей и подлей , чем само Пуйло: чекист - вор, бандит/убийца и военный преступник. Пошла в игнор, вонючка.

andy27 29 марта 2018 | 08:37

vebis: Так, что логика прямо таки и безупречна ?
" У России был мотив" - почему именно Скрипаль ? Почему через 6 лет после обмена ? Самое главное - почему накануне выборов и ЧМ в который (так денег некуда девать) вложены миллиарды $ ? Почему таким общ-но опасным способом, а не на щарфике ?
" У России была возможность осуществить преступление." - была, но провокация мощных спецслужб исключена ? Формула раскрыта, создатель в штатах. А может Скрипаль пытался торговать ОВ и это несч. случай ?
" В России есть юридическое обоснование подобных акций, принят специальный закон," - можно ссылку ?
"Россия в прошлом уже прибегала к убийствам врагов государства" - врагов, да , однако это ничожество Скрипаль... Какой он такой прямо враг на сегодня ?
"- Репутация России заставляет подозревать возможность подобных действий. Считается доказанным,..." - а потом оказывается что Англ. компания через FB оказала гораздо большее влияние, тем более что доказательств не предоставляют - мол они есть но ни вам не предоставим





sg79g 29 марта 2018 | 08:08

Да понятно уже что англы просто завалили мужика с дочкой чтобы провести перекличку русофобов.
Ну никто же в здравом уме не поверит в эту чушь с намазанной ручкой.
Только не учитывают, дебилы, что 20 стран вытянулись во фрунт и выполнили команду ФАС, а остальные 180 сделали окончательные выводы что нет больше международных законов. Прав тот у кого больше авианосцев.
Что имеем? Дело Литвиненко - результаты засекречены. Дело сбитого МН-17 - затягивается до бесконечности. Дело Срипаля - сначала назначили виновного а теперь путаются в доказательствах. Сука, анекдот. За 5 минут определили ЧЕМ отравили и месяц не могут найяти через ЧТО ))) Аналитики куевы..

andy27 29 марта 2018 | 08:59

sg79g: "Ну никто же в здравом уме не поверит в эту чушь с намазанной ручкой. "
Да уж.... То чемодан, то машина, то дверь ...
Машина кстати туда сюда, но дверь ??? Логично предположить, что Скрипаль как хозяин больше будет касаться ручки двери, но они отключились одновременно !

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