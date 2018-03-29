Центральная площадь Кемерова остается оцепленной второй день после Митинга
Центральная площадь Кемерова остается оцепленной второй день после Митинга. За ограждения люди могут пройти только по пропускам, сообщает «Интерфакс». Агентство напоминает, что во вторник, через день после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» центре города прошёл 11-часовой стихийный митинг. На нем, в том числе, звучали призывы отправить в отставку губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Отвечая в четверг на вопросы журналистов о том, по какой причине остается оцепленной площадь, председатель совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын, сказал, что это необходимо «для того, чтобы траур не превращался в политическое действо».
«Когда шел митинг на площади, там были разные категории людей. Там, конечно, были убитые горем родственники, не сочувствовать которым мы не можем. Но там были и другие люди. Там были люди в масках и люди, которые по команде выкрикивали те лозунги, которые нужно было выкрикивать, чтобы заводить толпу. И я их видел лично, этих людей», — сказал Синицын.
«Кроме того, конечно, приехал штаб Навального, поучаствовать в этом мероприятии», — добавил он.
Комментарии17
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piter_ug 29 марта 2018 | 07:53
//остается оцепленной второй день ...//
Энурез или диарея?
Наверное, сразу все.
nikolashin2017 29 марта 2018 | 08:47
piter_ug: а может ступор и запор
в стране по прозвищу - мордор?
proxit 29 марта 2018 | 07:53
Если выяснится, что ТРЦ "Зимняя вишня" подожгли из штаба навального - надо выйти всем вместе против кровавой диктатуры.
begly_ 29 марта 2018 | 08:00
proxit:
Круто ты на обгорелых трупах. У самого то дети есть?
proxit 29 марта 2018 | 08:03
begly_:
Угомонись, портянка.
Если у навального сказали про сотни сожжённых - значит столько и будет. Штабы навального, в отличии от вас совковых портянок,
- штабы дела,пока не доведут цифры до обозначенных - не успокоятся.
begly_ 29 марта 2018 | 08:13
proxit:
Ну тады ОЙ! Скреби на житуху подлостью супротив своего населения.
luger_max_otto 29 марта 2018 | 07:59
То, что власть боится народа- дело обычное для нынешнего тоталитаризма. Что вот так боится- да, внове.
lacosta1969 29 марта 2018 | 07:59
Веник и Эхо продолжают накручивать тему протестных настроений. Сначала несли фейки про 300 погибших, потом бегали интервью брали у одураченных и разгорячённых слухами людей и валили на своих слушателей потоки непроверенной противоречивой информации. И сейчас продолжают нагнетать. Что за шайка-лейка такая в центре столицы нашей Родины.
tttyyy 29 марта 2018 | 07:59
После того как вся наша либерастня распространяла с космической скоростью фейки о сотнях погибших в Кемерово, народ эту мразь возненавидел ещё больше, извинений от этих подонков понятно не дождёшься, просто как собаки, прячущие своё говно, стали трусливо удалять свои посты.
fakep 29 марта 2018 | 08:00
Теперь нужен санкционированный митинг за посадку Тулеева и его замов
asist 29 марта 2018 | 08:11
такого количества спасателей в погонах не видел отродясь...через 5 метров
vla7815 29 марта 2018 | 08:15
Спокойствие путина охраняют на дальних рубежах.
commeilfaut 29 марта 2018 | 08:15
"Председатель совета народных депутатов..." -против народа. Этим все сказано. Чего еще можно ждать от предателя народа.
kryymsdyk 29 марта 2018 | 08:16
Губернская власть делает всё, чтобы им начали бить стекла.
tks 29 марта 2018 | 08:19
Подлая, трусливая, лживая власть.
sjuzanna 29 марта 2018 | 08:21
В любом митинге есть люди, требующие справедливости, и есть люди, желающие на нем погреться. Аман Тулеев и его зам. сказали, если не глупость,то недалекость. Они должны встать на колени перед всеми кемеровчанами, благодарить и, что пришли на митинг, и каяться. Гордыня их обуяла, а гордыню смиряют покаянием. Даже французские короли одевались в рубище и шли пешком к святому месту, хлестая себя кнутом. Этот обычай надо применить у нас к зарвавшимся мелким правителям.
А вот простых жителей городов из глубинки мне очень жаль. Их бессовестно давит ОМОН и не дает проявиться у них чувству собственного достоинства.
amderma 29 марта 2018 | 08:22
Зоркий сокол депутат Синицын узрел навальнят и прочих в масках!
Если так пойдет то Вы, народные избранники введете комендантский час...дабы народ больше трёх не собирался...
Мечта чинуш , убрать весь народ с глаз долой...и ходить и ездить по пустынным улицам .....у нас в Питере один такой иногда тоже катается и бродит по пустым закоулкам....