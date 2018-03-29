Центральная площадь Кемерова остается оцепленной второй день после Митинга. За ограждения люди могут пройти только по пропускам, сообщает «Интерфакс». Агентство напоминает, что во вторник, через день после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» центре города прошёл 11-часовой стихийный митинг. На нем, в том числе, звучали призывы отправить в отставку губернатора Кузбасса Амана Тулеева. Отвечая в четверг на вопросы журналистов о том, по какой причине остается оцепленной площадь, председатель совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын, сказал, что это необходимо «для того, чтобы траур не превращался в политическое действо».



«Когда шел митинг на площади, там были разные категории людей. Там, конечно, были убитые горем родственники, не сочувствовать которым мы не можем. Но там были и другие люди. Там были люди в масках и люди, которые по команде выкрикивали те лозунги, которые нужно было выкрикивать, чтобы заводить толпу. И я их видел лично, этих людей», — сказал Синицын.



«Кроме того, конечно, приехал штаб Навального, поучаствовать в этом мероприятии», — добавил он.