Основателя WikiLeaks Джулиан Ассанж лишили возможности пользоваться интернетом
По данным, издания Metro Ecuador, это произошло после того, как он раскритиковал высылку российских дипломатов из западных стран.
Основатель WikiLeaks с 2012 года живёт в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил политическое убежище, опасаясь, что его передадут Вашингтону – в США Ассанжа обвиняют в разглашении секретных данных. В конце прошлого года основатель WikiLeaks дал письменное обязательство не распространять сообщения, которые могут повлиять на отношения Эквадора с другими странами.
Комментарии6
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stoned_fox 29 марта 2018 | 07:36
Демократия и свобода торжествует !!!!
mavreh 29 марта 2018 | 07:37
Давно бы договорился с русскими - и свалил в Россию.
Не хочется ему в Россию. Ну понятное дело.. Кому ж хочется..
proxit 29 марта 2018 | 07:47
mavreh:
Общеизвестно, что в России запутинцы сажают за такие посты, как у вас, а вата и портянки из-за санкций кушают маленьких еврейских детишек, готовя их них по программе импортозамещения, - еврейскую колбасу.
sg79g 29 марта 2018 | 07:46
Запишите себе в тетрадки, детишки. Это называется демократия и свобода слова. Но если бы даже не закрыли, а назвали иностранным агентом какое нибудь СМИ в России - то эот УЖАСНОЕ преступление протия человечности и мирового правопорядка. Еще раз запишите - это называется двойные стандарты..
А теперь закройте уши.. Сраные лживые пидорасы сша и их холуи
Спасибо за внимание!
putin_itogy 29 марта 2018 | 07:49
Отличное решение!
Давно пора.
путинского Крота лишили зрения.
Одно из щупалец "великого Лиговского Дона Корлеоне"
взяли, и обрубили..
andre_klimov 29 марта 2018 | 08:48
putin_itogy:
Какой-же это "крот"? Так - "полезный идиот", ныне - использованный. Что его штопать-то?
Но, как Шура Балаганов в трамвае - этот то же "не смог сдержаться". Подумаешь - подписал обзательство... Спросите у любого, кто здесь кликушествует по поводу "нарушенийЗападомсвободыслова" - они, судя по их позиции, тоже не считают, что надо соблюдать взятые на себя обязательства и забывают, что ддемократия -это не только свобода, но и ответственность.