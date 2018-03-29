Жители Богородского района Москвы жалуются на свалку, которую организовал ГБУ «Жилищник» на берегу Яузы. В учреждении уже обещали убрать её в начале недели, но этого до сих пор не произошло, — сказал «Эху» муниципальный депутат Иван Халезов.

Иван Халезов добавил, что сегодня муниципальные депутаты пойдут проверять это место в третий раз.