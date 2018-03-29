Жители Богородского района Москвы жалуются на свалку, которую организовал ГБУ «Жилищник» на берегу Яузы
Жители Богородского района Москвы жалуются на свалку, которую организовал ГБУ «Жилищник» на берегу Яузы. В учреждении уже обещали убрать её в начале недели, но этого до сих пор не произошло, — сказал «Эху» муниципальный депутат Иван Халезов.
Иван Халезов добавил, что сегодня муниципальные депутаты пойдут проверять это место в третий раз.
Комментарии2
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eternity88 29 марта 2018 | 07:45
Требования закрыть полигоны ТБО Волоколамска, Богородского, Гатчины, Серпухова - звенья одной цепи антироссийских провокаций!
travmatolog 29 марта 2018 | 08:10
Между прочим, сегодня истек срок обещания Собчак закрыть полигон в Волоколамске.
Ну и как результат?