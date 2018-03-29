В Венесуэле 68 человек погибли в результате пожара в тюрьме
Такие данные привела генпрокуратура страны. Там уточнили, что погибли 66 мужчин и две женщины, которые пришли в центр временного содержания заключённых, чтобы посетить задержанных родственников. О причинах пожара в сообщении не говорится.
Известно, что события начались накануне рано утром. Очевидцы рассказывали о перестрелке в здании. Затем появился чёрный дым. По словам матери одного из заключённых, её сын успел позвонить ей и сообщить, что их собираются убить, сообщает агентство РИА.
Комментарии6
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begly_ 29 марта 2018 | 07:47
Правильная порядовка пожаров. Добавлю: а в Молдавии заморозки.
rabin_tagor 29 марта 2018 | 07:48
Союзники, чо?
ansh 29 марта 2018 | 07:48
Венесуэла и Россия - братья (сестры) по несчастью...
serg2010 29 марта 2018 | 07:48
К посольству Венесуэлы сердобольные российские граждане уже начали приносить цветы? Будут митинги солидарности?
sjuzanna 29 марта 2018 | 08:04
Новость по типу : "А у вас негров линчуют" и "Сам дурак".
serg2010 29 марта 2018 | 08:10
sjuzanna: Новость ей не по душе. Вот если бы в России ещё 68 человек погибло - тогда бы в экстазе бились.