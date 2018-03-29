В Венесуэле 68 человек погибли в результате пожара в тюрьме

Такие данные привела генпрокуратура страны. Там уточнили, что погибли 66 мужчин и две женщины, которые пришли в центр временного содержания заключённых, чтобы посетить задержанных родственников. О причинах пожара в сообщении не говорится.

Известно, что события начались накануне рано утром. Очевидцы рассказывали о перестрелке в здании. Затем появился чёрный дым. По словам матери одного из заключённых, её сын успел позвонить ей и сообщить, что их собираются убить, сообщает агентство РИА.