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07:30, 29 марта 2018

Родственники погибших в Кемерове подали жалобу в прокуратуру на действия сотрудников МЧС и МВД

Авторы заявлений считают, что во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» спасатели и полицейские не сделали того, что могло спасти жизни. Как уточняет РБК, в прокуратуру, в частности, обратились Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова, потерявшие сразу пять родственников. Надежда Вострикова рассказала, что на коленях просила пожарных спасти её семью, на что ей ответили, что ничем не могут помочь, поскольку ждут бригаду спасателей и необходимые спецсредства.

Родственники погибших считают, что на тот момент ещё не было пламени и людей можно было вывести из здания.

Комментарии

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kir_pich_101 29 марта 2018 | 07:36

В деревне тушили дом у соседа. Тушили втроём, но огонь ушёл под крышу, нужен был брандспойт, приехали пожарные, кричим, давай ствол сюда, на чердак, туши тут, а они встали, включили воду и стали поливать крышу снаружи. Говорю: ты чего идиот? А он ноль внимания, стоит, рукав держит.
Дом сгорел...

lacosta1969 29 марта 2018 | 07:48

kir_pich_101: Обыватели как правило тупы как пробки. Надо знать специфику. К тебе наверное приехала сельская пожарная команда, у которой нет противогазов. Как они полезут на чердак, если органы дыхания защитить не чем. Противогазы есть в снаряжении у МЧС

bravyimorya4ok 29 марта 2018 | 08:27

lacosta1969: Согласно руководящих документов, в оснащение ДОБРОВОЛЬНЫХ пожарных команд помимо всего прочего входит "Боевая одежда пожарного. Предназначена для защиты пожарного от высокой температуры, тепловых потоков и возможных выбросов пламени при работе в экстремальных ситуациях, возникающих при тушении пожаров, проведении разведки и спасении людей". Это у ДОБРОВОЛЬНЫХ, а у штатных надо понимать лопата и ведро с песком?

lacosta1969 29 марта 2018 | 08:52

bravyimorya4ok: Ты дымом пробовал дышать? Боевая одежда не предусматривает противогаз.

stoned_fox 29 марта 2018 | 08:06

kir_pich_101: Из личного опыта знаю, если начал гореть чердак, то дому кранты, считай сгорел.Сносить и строить новый.

max3446 29 марта 2018 | 07:37

Поди оппозиционная либерастня родственникам такую чушь наговорила в уши. Никаких принципов и понятия чести у этих потерявших человеческий облик персонажей, которые танцуют на жертвах, по всей видимости нет

nik213 29 марта 2018 | 07:49

max3446: Это у тебя, путинский последыш, совершенно отсутствует человеческий облик. Придёт 9 мая и ты с такими же гадёнышами во главе с плешивым примешься танцевать на 40 миллионах жертв Великой Отечественной войны.

protvik 29 марта 2018 | 07:52

max3446: Об этом и окружение Тулеевское не устает давать интервью: Мол дети сгорели, а они вместо того, чтобы новых рожать пытаются использовать эту ситуацию как пиар против власти. Не пойму как родители погибших детей не разорвали еще этих пид@ров?

begly_ 29 марта 2018 | 07:51

У российских МЧС немецкий порядок - все, включая обед, по расписанию. Вот закончится обеденный перерыв, тогда и спасать начнем, если сильней не загорится.

sabotage_nik 29 марта 2018 | 07:55

МЧС нужно полностью расформировать провести аттестацию среднего и высшего командного состава !Рыба сгнила с головЫ, только решительные и своевременные меры помогут наладить работу этой организации!Которая являться коррупционной сектой !Хватит ли смелости у '' свежеизбранного президента'' на это ''Духу'' думаю НЕТ !Опять услышим блеяние типА '' Коней на переправе не меняем'' !

kapitankolbaskin 29 марта 2018 | 07:56

конфисковать имущество у всяких шойгу-пучковых !!! На всю страну хватит пожарной техники и средств тушения !!! Еще останется и в Венесуэлу отправить где тюрьма сгорела с людьми. Потому что во власти такие бесстыжие балбесы и ворюги как у нас...
Тока жалко что мозгов не купить ,чтоб портянь обеспечить...хотя бы поросячьими.
Сейчас телек включишь и впечатление такое ,что все силы брошены на то чтоб обелить и вывести из под критики власть. Каждый кремлевский "журналист, аналитик , политолог" в телевизоре меньше эфирного времени уделяет соболезнованиям и причинам трагедии,чем лизанию озерно-кремлевских задниц...
Любой повод хорош(даже трагедия)... тока б поползать на пузе перед путиным виляя хвостом...да ватаны???!!!

doxerom 29 марта 2018 | 08:25

Глядя на МЧСные морды складывается впечатление, что это сборище тупорылых дебилов или журналюги специально выбирают таких.

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