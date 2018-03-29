Родственники погибших в Кемерове подали жалобу в прокуратуру на действия сотрудников МЧС и МВД

Авторы заявлений считают, что во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» спасатели и полицейские не сделали того, что могло спасти жизни. Как уточняет РБК, в прокуратуру, в частности, обратились Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова, потерявшие сразу пять родственников. Надежда Вострикова рассказала, что на коленях просила пожарных спасти её семью, на что ей ответили, что ничем не могут помочь, поскольку ждут бригаду спасателей и необходимые спецсредства.

Родственники погибших считают, что на тот момент ещё не было пламени и людей можно было вывести из здания.