В Париже прошёл многотысячный марш против антисемитизма
Поводом стало жестокое убийство 85-летней француженки Мирей Кноль, пережившей Холокост, сообщает телеканал BFMTV. Женщине нанесли 11 ножевых ранений, затем подожгли её квартиру. Полиция арестовала двух подозреваемых. Власти заявили, что убийство, вероятно, совершено на почве религиозной ненависти.
К маршу против антисемитизма присоединились, в том числе, бывшие кандидаты в президенты Франции Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон. Обоих освистали.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
proxit 29 марта 2018 | 06:57
Германия, решив еврейский вопрос, стала Локомотивом Европы.
Французы обезьянничают, пытаясь не отстать от немцев.
Новый ЕС, придя на смену Гитлеровскому, расставит всё по своим местам.
mavreh 29 марта 2018 | 07:11
Фашисты всегда любили Париж..
neburzhui2 29 марта 2018 | 07:16
mavreh: Убийство в любимом районе
В девятилетнем возрасте Мирей Кноль избежала так называемой облавы «Вель ДʼИв», крупнейшей во Франции серии арестов евреев во время Второй мировой войны. Летом 1942 года в Париже и его окрестностях арестовали около 13 тысяч евреев, которых согнали на велодром «Вель дʼИв» неподалеку от Эйфелевой башни, а затем перевели в лагеря смерти. Примерно треть из них были детьми; выжили всего около сотни арестованных. В 2017-м президент Франции Эммануэль Макрон назвал облаву виной французских властей. По его словам, в арестах не участвовал ни один немец, их совершали французские полицейские-коллаборационисты.