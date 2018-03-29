Количество задержанных участников акции против мусорного полигона в Коломне выросло до 20
Об этом «Новой газете» сообщила активистка Ирина Налётова. Акция протеста около полигона «Воловичи» продолжается с воскресенья. Участники акции не пускают на свалку мусоровозы из Москвы. Они дежурят круглосуточно, сменяя друг друга. До вчерашнего дня полиция наблюдала за ситуацией, накануне приехал ОМОН.
Комментарии3
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ura_123 29 марта 2018 | 06:56
Мусорные полигоны по всей России...
... своеобразный налог на воздух(с)
rabbitgreen 29 марта 2018 | 07:04
Чой то поздно ОМОН приехал. А то- распустились совсем. Сказано же- дышите, чем дают. Не хотите- не дышите. Свобода выбора.
proxit 29 марта 2018 | 07:09
rabbitgreen:
Вонючие совки и ватка привычно желают нагадить свободному помоечному бизнесу. Не для того капиталисты расстреливали несогласное быдло в 1993-м, что бы оно мешало им зарабатывать на дворцы и яхты...