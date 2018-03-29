Выплаты из бюджета Кемеровской области получил 21 родственник жертв пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»
Об этом сообщил ТАСС председатель облсовета народных депутатов Алексей Синицын.
«Выплаты уже идут. Вчера произошли выплаты, и 21 человек получил уже денежные средства», — сказал он.
Синицын уточнил, что речь идет об уже объявленных губернатором выплатах в размере 1 млн рублей по каждому погибшему.
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rena1960 29 марта 2018 | 07:08
Из бюджета Кемеровской области...,налогоплательщики-то здесь причём...?Они чтщ-ли такой бардак в законодательстве РФ устроили...,что ни одно ведомство не виновно...?Разорить надо конкретных,НЕ БЕДНЫХ чиновников...