Выплаты из бюджета Кемеровской области получил 21 родственник жертв пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»

Об этом сообщил ТАСС председатель облсовета народных депутатов Алексей Синицын.

«Выплаты уже идут. Вчера произошли выплаты, и 21 человек получил уже денежные средства», — сказал он.

Синицын уточнил, что речь идет об уже объявленных губернатором выплатах в размере 1 млн рублей по каждому погибшему.