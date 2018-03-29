глава британского МИДа: Россия недооценила международную реакцию на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Россия недооценила международную реакцию на отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, считает глава британского МИДа. По словам Бориса Джонсона, высылка российских дипломатов из разных стран свидетельствует о конце всеобщего терпения. С таким заявлением министр выступил на традиционном банкете для глав дипломатических представительств зарубежных стран в Лондоне, передаёт агентство Рейтер. О высылке российских дипломатов за последние дни объявили около 30 стран.
Комментарии11
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mavreh 29 марта 2018 | 06:52
Если вам нужен враг - вы его обязательно найдёте.
costs 29 марта 2018 | 06:54
ну те малые страны допустим склонили к этой реакции
bazilgu 29 марта 2018 | 07:07
costs: Это Вы про Науру, поддержавшую аннексию Крыма?
laksap 29 марта 2018 | 06:56
Он идиот , по ходу.
Обратки ведь не было.
Пускай обождёт малёхо.
isnowanaarene 29 марта 2018 | 06:58
laksap: И что будет? Смешной ты.
proxit 29 марта 2018 | 07:05
isnowanaarene:
Почему вы - вонючие портянки, нанятые КГБ изображать либералов дебилами и извращенцами, такие грубые?
Думаете то, что вам ватке станет лучше от того, что Путин дал Меркель поручение, чтобы она забрала у Британии функции клиринговых агентств?
Вам совкам от этого лучше не будет, а Германия продолжит богатеть на барыжении Российскими евробондами.
ura_123 29 марта 2018 | 06:58
laksap: Воронеж?
ostapbey 29 марта 2018 | 07:00
А ведь речь пока всего навсего о беспризорниках..
Никакого ни меча. Ни орала.
Вторая серия "марлезонского" балета будет называться "птичкопад"..
Даже..
ihor_syvoryj 29 марта 2018 | 07:05
Ух ты!
Европейцы проснулись!
Надо было в 2008 году после Грузии реагировать.
Как Рейган и Тэтчер.
Сразу в ухмыляющуюся ботоксную рожу - промеж глаз.
jack1059 29 марта 2018 | 07:08
Удивительно, что британский МИД еще Шерлока Холмса не объявил российским шпионом Василием Ливановым!
kolchak12 29 марта 2018 | 07:15
Ветер перемен, кто не понял тот поймет.