Блогер Илья Варламов вчера вечером был доставлен в полицию

Он рассказал, что его задержали сотрудники ФСО или ФСБ у станции метро «Чистые пруды» во время интервью РБК. По словам Варламова, позже его передали полиции. Причину задержания не назвали. Изданию РБК в полиции сказали, что Варламов вызвал подозрение своим поведением и совершением правонарушения, какого именно – там не уточнили.

Позже в Твиттере Варламов написал, что отказался от общения с полицейскими и его отпустили.