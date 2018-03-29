Блогер Илья Варламов вчера вечером был доставлен в полицию
Он рассказал, что его задержали сотрудники ФСО или ФСБ у станции метро «Чистые пруды» во время интервью РБК. По словам Варламова, позже его передали полиции. Причину задержания не назвали. Изданию РБК в полиции сказали, что Варламов вызвал подозрение своим поведением и совершением правонарушения, какого именно – там не уточнили.
Позже в Твиттере Варламов написал, что отказался от общения с полицейскими и его отпустили.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
costs 29 марта 2018 | 06:56
его ж вроде вчера же и отпустили
vaka257 29 марта 2018 | 06:59
А чего вы хотели от полицейского государства,где на Конституцию плюют ,те которые являются её гарантом?!...
rico76 29 марта 2018 | 07:09
Всех, так называемых блогеров нужно призвать к ответу за распространение фейковой информации.