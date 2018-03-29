Британские власти рассматривают возможность ограничения обслуживания российских евробондов
Об этом пишет газета The Guardian. По её данным, накануне в британском парламенте обсуждались вероятные финансовые меры против российских капиталов. В результате премьер Великобритании Тереза Мэй согласилась рассмотреть предложение о введении запрета для ведущих западных клиринговых палат на обслуживание российских евробондов. Издание отмечает, что это может усложнить западным инвесторам покупку российских бумаг.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ura_123 29 марта 2018 | 07:02
"Давай к нам,Серёжа! Мы евробонды в Японию гоним."(с)Жмурки
vaka257 29 марта 2018 | 07:06
Опять удар в спину...