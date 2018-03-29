Родственники погибших в Кемерове подали жалобу в прокуратуру на действия сотрудников МЧС и МВД
Авторы заявлений считают, что во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» спасатели и полицейские не сделали того, что могло спасти жизни. Как уточняет РБК, в прокуратуру, в частности, обратились Игорь Сабадаш и Надежда Вострикова, потерявшие сразу пять родственников. Надежда Вострикова рассказала, что на коленях просила пожарных спасти её семью, на что ей ответили, что ничем не могут помочь, поскольку ждут бригаду спасателей и необходимые спецсредства. Родственники погибших считают, что на тот момент ещё не было пламени и людей можно было вывести из здания.
Для опознания большинства погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове потребуется трёхнедельная генетическая экспертиза. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Ранее президент Владимир Путин попросил Веронику Скворцову не затягивать с этой работой, отмечает РБК.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
putin_itogy 29 марта 2018 | 06:56
Они не умеют спасать,
они винтить научены.
alex19021861 29 марта 2018 | 06:58
В принципе так и есть. На МК видео, где пожарные говорят, там было задымление. А вы кто вообще? В 2001 в башнях погибло 240 пожарных, никто не призывает так, но не пройти 50-100 метров это пипец.
mjau 29 марта 2018 | 06:58
То есть, пожарные так спешили, что позабыли спецсредства для спасения людей?... Но ведь родственники сами без всяких средств, рискую жизнью, хотели спасти своих близких! Почему их не пустили войти в кинозал???
mjau 29 марта 2018 | 07:07
mjau: В принципе, это самое гадкое, что там произошло! Лучше умереть вместе со своими детьми, чем сейчас мучиться всю оставшуюся жизнь! Поляк Янош Корчак, польский учитель, добровольно пошел в газовую камеру не со своими родными детьми и даже не с детьми-поляками, а с детьми-евреями, успокаивал их до последней секунды и погиб вместе с ними!