Сотрудников Тобольского районного Центра культуры пообещали наказать за устроенный в день траура банкет

Сотрудников Тобольского районного Центра культуры пообещали наказать за банкет устроенный накануне, в день общенационального траура. Об этом сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на главу района Юрия Батта. Чиновник заявил, что это была «частная инициатива» и что сегодня от участников потребуют объяснений. Ранее в интернете появилось видео торжества. Агентство пишет, что сотрудники Центра культуры в рабочее время в день траура отмечали в ресторане профессиональный праздник. В ответ на замечания очевидцев, они сказали, что ресторан отказался отменять банкет. В самом заведении заявили, что с просьбой отменить праздник никто не обращался.