Сотрудников Тобольского районного Центра культуры пообещали наказать за устроенный в день траура банкет
Сотрудников Тобольского районного Центра культуры пообещали наказать за банкет устроенный накануне, в день общенационального траура. Об этом сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на главу района Юрия Батта. Чиновник заявил, что это была «частная инициатива» и что сегодня от участников потребуют объяснений. Ранее в интернете появилось видео торжества. Агентство пишет, что сотрудники Центра культуры в рабочее время в день траура отмечали в ресторане профессиональный праздник. В ответ на замечания очевидцев, они сказали, что ресторан отказался отменять банкет. В самом заведении заявили, что с просьбой отменить праздник никто не обращался.
Комментарии2
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arabmot 29 марта 2018 | 06:38
Вот интересно, как? Развешают участников на ближайших фонарных столбах?
ihor_syvoryj 29 марта 2018 | 06:54
Так ведь же оливье бы пропало!