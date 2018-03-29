Полиция Берлина остановила неисправный туристический автобус, перевозивший 40 российских детей
Они ехали из Германии в Россию. Как уточняет Дойче Велле, это произошло ещё в понедельник. Полицейским показался подозрительным транспорт, его отправили на техосмотр. Выяснилось, что у автобуса неисправна тормозная система, кроме того, глушитель был повреждён настолько, что в любой момент мог начаться пожар. Детям пришлось некоторое время провести в гостинице.
Сопровождавшая их учительница выразила недоумение. Она считает, что это были мелкие неисправности и реакция полиции, на её взгляд, оказалась излишней.
Комментарии9
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blahovdav 29 марта 2018 | 06:33
ЕИ вообще нехрен детей растлевать в этой Гейропе. С детства пора приучать маленьких патриотов к поеданию блинов с лопаты в сибирской глубинке и философсому созерцанию на петухов из гофна...
arabmot 29 марта 2018 | 06:41
blahovdav: Угу, и неисправности все фигня, типа закрытых дверей в ТЦ "Зимняя вишня"
nf5096004 29 марта 2018 | 06:40
Чего волноваться, авось бы доехали. На нас уже как на дикарей смотрят.
ostapbey 29 марта 2018 | 06:47
А ведь не поехали эти дети в Зимнюю вишню..
А могли бы и туда.
Даже.
muller777 29 марта 2018 | 06:49
ну не сгорели же заживо....
zztop1960 29 марта 2018 | 06:49
Новости ЕС. Каждый житель стран ЕС , будет , по достижению 18 лет , получать бесплатную экскурсию по 30 странам Европы.
ostapbey 29 марта 2018 | 07:07
zztop1960: ты выписал себе разрешение на посещение русской Чечни?
Поздравляю!!
Семью прихвати.
Сюрприз им будет.. там и увидишь, куда смотришь..
Даже.
sva1 29 марта 2018 | 07:05
- полиция Берлина сделала свою работу, дай им Бог здоровья.
- "учительница" "сопровождающая" - можно списать только на усталость, задергалась.
В противном случае: она полная законченная дура, её к детям на пушечный выстрел подпускать нельзя.
sva1 29 марта 2018 | 07:09
sva1: Забыл. Надеюсь родители подадут на компанию организовавшую тур в суд, + бы немцы от этой компании к себе никого не пустят, если такое возможно.