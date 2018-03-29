Сергей и Юлия Скрипали, по всей вероятности, были отравлены в Солсбери на пороге их дома
Максимальная концентрация нервно-паралитического вещества обнаружена у входной двери, сообщил Скотленд-Ярд. По данным ВВС, отравляющее вещество могло быть добавлено в липкую массу, нанесённую на дверную ручку. Это объясняет тот факт, что следы вещества также нашли на автомобиле Скрипаля и в ресторане, где бывший офицер ГРУ обедал с дочерью, заключает телерадиокомпания.
Полицейские, между тем, уточняют, что следы нервно-паралитического вещества обнаружили и в других местах города, но не в таких количествах, как дома у Скрипалей.
Комментарии6
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splin2 29 марта 2018 | 06:33
Все мрачней и ниже тучи опускаются над Путей.
klukvik 29 марта 2018 | 06:42
выкрутится. щас воблоглазый пару домов в родной стране взорвет или сожжет для отвлечения внимания
ross1919 29 марта 2018 | 06:37
Большего бреда не читал! Значит, приехав на Запад, Скрипаль разучился мыть руки, как же культура! В кафе они обнимались с посетителями, а уж как они обнимались с полицейскими! Гей-еуропа, что взять!
muller777 29 марта 2018 | 06:47
чистосердечное признание облегчает участь...
chapter_2 29 марта 2018 | 06:51
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - жертвы нервно-паралитической атаки на демократию в Британии...
proxit 29 марта 2018 | 06:53
Как бы сказал профессор Преображенский:
"Не лижите перед обедом дверные ручки."