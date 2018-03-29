Актёр, певец и автор песен Олег Анофриев скончался накануне в Москве

Ему было 87 лет. По словам близких, артист долгое время болел.



Олег Анофриев сыграл в кино более шестидесяти ролей, он снялся в таких фильмах, как «Девушка с гитарой», «Алые паруса», «Человек с бульвара Капуцинов». Артист озвучивал мультфильмы. Так, голосом Анофриева поют почти все персонажи «Бременских музыкантов». Его песни надолго останутся в памяти, сказала в интервью ТАСС режиссёр Светлана Дружинина.

Прощание с Олегом Анофриевым пройдёт завтра, в траурном зале Центральной больницы управделами президента.