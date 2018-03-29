Суд в Киеве рассмотрит сегодня жалобу адвокатов на арест депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко
Её обвиняют в подготовке теракта в здании парламента.
Юристы, которые представляют интересы Савченко, намерены оспорить решение об аресте своей подзащитной. Взять депутата под стражу до 20 мая без права внесения залога, суд постановил на минувшей неделе. Тогда же украинские парламентарии большинством голосов высказались за снятие с Надежды Савченко депутатской неприкосновенности. Здание Рады народный депутат покинула в сопровождении людей в гражданской одежде, а также следователей и журналистов, силовики завели Савченко в одно из управлений Службы безопасности Украины.
Депутата обвиняют в терроризме и подготовке госпереворота. По версии следствия, она планировала совершить теракт в Верховной Раде — надзорное ведомство представило видеозапись, на которой Савченко запечатлена во время разговора с руководителем центра «Офицерский корпус». Вместе они обсуждали подготовку нападения на правительственный квартал в Киеве — с применением минометов. Также Савченко с подельниками якобы собирались обстрелять кортеж президента Порошенко. Позже сама депутат действия свои назвала «политической провокацией», она утверждала, что ей хотелось посмотреть «на мировую реакцию», а также действия парламентариев.
Уже в суде Надежда Савченко объявила голодовку и сказала, что не собирается бежать с Украины.
Комментарии1
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vaka257 29 марта 2018 | 06:36
Депутаты-дебилы везде одинаковы...Просто в одних странах их больше ,а в других меньше.И в цивилизованных странах пожизненно депутаты- дебилы в креслах не сидят,а всего один срок...