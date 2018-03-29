Депутаты Свердловского заксобрания начнут обсуждение отмены всенародных выборов мэра в Екатеринбурге
Законопроект об этом внес губернатор Евгений Куйвашев. Горожане тем временем готовят акцию протеста.
Законопроект губернатора Свердловской области предполагает отмену прямых выборов главы города и назначение его депутатами гордумы по результатам конкурса. При этом мэр будет возглавлять не гордуму, как сейчас, а администрацию Екатеринбурга. Одновременно депутаты рассмотрят альтернативный законопроект, предполагающий, что всенародные выборы мэра сохранятся, а их победитель будет выполнять не только представительские функции, как сейчас, а возглавит администрацию, то есть, станет полноценным руководителем города. Вероятность, что комитет рекомендует к рассмотрению второй законопроект, стремится к нулю.
Екатеринбуржцы не хотят отдавать право выбора. 2 апреля в городе пройдет митинг, развернута агитационная компания — активисты распечатывают листовки и объявления о митинге, развешивают на фонарных столбах самодельные плакаты с призывом прийти 2 апреля на Площадь обороны. Акцию поддерживает и действующий мэр Евгений Ройзман. В 2013 году он выиграл выборы в борьбе с кандидатом от партии власти.
Участие в митинге хочет принять и глава штаба Навального в Екатеринбурге Леонид Волков. В 2010 году он был депутатом гордумы и принимал активное участие в кампании за сохранение всенародных выборов мэра. Систему изменили, но всенародные выборы сохранили.
Комментарии3
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alo0000 29 марта 2018 | 06:51
Екатеринбург. Позади России нет, отступать некуда!
rash 29 марта 2018 | 06:53
Свердловскому "тулееву" не нужен под боком народный избранник, удобнее назначенный холоп.
s011ma 29 марта 2018 | 06:53
Не пора ли уже собрать всех вместе подобных "депутатов", переселить в Кремль и поставить по периметру охрану из народного ополчения. А самим начать выбирать с самого низа и до самого верха.