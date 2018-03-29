Депутаты Свердловского заксобрания начнут обсуждение отмены всенародных выборов мэра в  Екатеринбурге

Законопроект об этом внес губернатор Евгений Куйвашев. Горожане тем временем готовят акцию протеста.

Законопроект губернатора Свердловской области предполагает отмену прямых выборов главы города и назначение его депутатами гордумы по результатам конкурса. При этом мэр будет возглавлять не гордуму, как сейчас, а администрацию Екатеринбурга. Одновременно депутаты рассмотрят альтернативный законопроект, предполагающий, что всенародные выборы мэра сохранятся, а их победитель будет выполнять не только представительские функции, как сейчас, а возглавит администрацию, то есть, станет полноценным руководителем города. Вероятность, что комитет рекомендует к рассмотрению второй законопроект, стремится к нулю.

Екатеринбуржцы не хотят отдавать право выбора. 2 апреля в городе пройдет митинг, развернута агитационная компания — активисты распечатывают листовки и объявления о митинге, развешивают на фонарных столбах самодельные плакаты с призывом прийти 2 апреля на Площадь обороны. Акцию поддерживает и действующий мэр Евгений Ройзман. В 2013 году он выиграл выборы в борьбе с кандидатом от партии власти.



Участие в митинге хочет принять и глава штаба Навального в Екатеринбурге Леонид Волков. В 2010 году он был депутатом гордумы и принимал активное участие в кампании за сохранение всенародных выборов мэра. Систему изменили, но всенародные выборы сохранили.