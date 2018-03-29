Власти Великобритании проверят инвестиционные визы, выданные богатым россиянам

В британском МВД подозревают, что этой услугой могли воспользоваться коррупционеры.

Проверке будут подлежать около 700 виз, выданных российским гражданам в период с 2008 по 2015 год. Речь идет о документах класса «Tier 1 visa», которые получали в обмен на обязательство инвестировать 2 миллиона фунтов в экономику Великобритании. О дополнительных проверках объявила министр внутренних дел страны Эмбер Радд, сообщает Bloomberg. Они коснутся только тех, кто получил визы до 2016 года, потому что затем правила выдачи серьезно ужесточились.

Британские власти подозревают, что некоторые россияне могли получить вид на жительство в обмен на инвестиции, избежав надлежащих проверок происхождения денег.

Россияне и их имущество оказались в центре внимания после отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В частности, ранее представители британского Минобороны заявили, что у них есть ордеры на арест «сомнительного российского имущества».

О проверке выдачи британских виз два дня назад объявила премьер-министр Тереза Мэй. По ее словам, они коснуться на только россиян.