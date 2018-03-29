Власти Великобритании проверят инвестиционные визы, выданные богатым россиянам
В британском МВД подозревают, что этой услугой могли воспользоваться коррупционеры.
Проверке будут подлежать около 700 виз, выданных российским гражданам в период с 2008 по 2015 год. Речь идет о документах класса «Tier 1 visa», которые получали в обмен на обязательство инвестировать 2 миллиона фунтов в экономику Великобритании. О дополнительных проверках объявила министр внутренних дел страны Эмбер Радд, сообщает Bloomberg. Они коснутся только тех, кто получил визы до 2016 года, потому что затем правила выдачи серьезно ужесточились.
Британские власти подозревают, что некоторые россияне могли получить вид на жительство в обмен на инвестиции, избежав надлежащих проверок происхождения денег.
Россияне и их имущество оказались в центре внимания после отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В частности, ранее представители британского Минобороны заявили, что у них есть ордеры на арест «сомнительного российского имущества».
О проверке выдачи британских виз два дня назад объявила премьер-министр Тереза Мэй. По ее словам, они коснуться на только россиян.
Комментарии6
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sergeev67 29 марта 2018 | 06:34
Могут лишить. Я бы сейчас на месте патриотов озадачился. Организовал бы какой-нибудь митинг на манежной.
"Против произвола властей Великобритании".
Подвез бы с десяток автобусов каких-нибудь "муниципальных работников". Раздал бы плакаты. Репортаж по Вести-24. Фоном к негодующей Захаровой.
arabmot 29 марта 2018 | 06:46
sergeev67: Сколь веревочка не вейся, а совьешся ты в петлю.
s011ma 29 марта 2018 | 06:50
sergeev67: Предлагаю обсудить лозунги. На мой взгляд, одним из основных должно быть "Руки прочь от российской коррупции!"
ur_sus 29 марта 2018 | 06:53
sergeev67:
"отродясь такого не было и вот опять"...
Ну что-ж, назад в "родную гавань" (гавнань я бы сказал), где "дым отечества" и прочие милые сердцу вещички...
ha12raz 29 марта 2018 | 06:37
Некоторых ?
alo0000 29 марта 2018 | 06:54
Лондон. Велика Россия, а отступать некуда!