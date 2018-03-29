В следственном комитете определились с приоритетной версией пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове

Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, следствие склоняется к тому, что люди погибли из-за неисправной системы пожарной безопасности.

Бастрыкин добавил, что есть показания посетителей торгового центра, которые говорили о запахе горящей проводки ещё за день до пожара. По словам главы СК, в «Зимней вишне» периодически возникали подобные проблемы, но на них не обращали особого внимания.

О бездействии ответственных за противопожарную систему в торговом центре, говорил накануне и президент Владимир Путин. Он сказал, что виновные в любом случае должны понести наказание.

При этом Путин потребовал от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина не допустить паники из-за распространения недостоверной информации о трагедии в социальных сетях. По версии президента, вбросы такой информации, идут, в том числе, из-за границы.

При пожаре в «Зимней вишне», по официальным данным, погибли 64 человека, среди них более 40 детей. Многие оказались закрыты в одном из кинозалов торгового центра. Как пишет газета «Коммерсантъ», местные пожарные склоняются к тому, что в игровую комнату занесли открытый огонь, иными словами, по их версии, мог быть поджог.

Власти Кузбасса начнут выплаты семьям погибших при пожаре в «Зимней вишне». Регион также пообещал выделить средства на похороны всех жертв трагедии.

Один миллион рублей за каждого погибшего должны выплатить власти Кемеровской области – об этом сказал глава Кузбасса Аман Тулеев. Столько же семьям жертв пообещали выделить из федерального бюджета. Компенсации получат и пострадавшие – они могут рассчитывать на единовременное пособие в размере от 200 до 400 тысяч рублей.

По следам трагедии в городе начались противопожарные проверки, причем не только в торговых центрах, но и во всех местах массового скопления людей. Подобные надзорные мероприятия начали проводить и в других регионах. На национальном уровне этот вопрос должны проработать в Совете Федерации.

По всей стране продолжаются акции памяти. Люди несут цветы, игрушки и свечи к стихийным мемориалам. Кемеровские власти пообещали установить монумент жертвам трагедии возле сгоревшего здания «Зимней вишни».

По данным МЧС пожар в кемеровском торговом центре унес жизни 64 человек. Большинство из них – дети.