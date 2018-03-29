В следственном комитете определились с приоритетной версией пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, следствие склоняется к тому, что люди погибли из-за неисправной системы пожарной безопасности.
Бастрыкин добавил, что есть показания посетителей торгового центра, которые говорили о запахе горящей проводки ещё за день до пожара. По словам главы СК, в «Зимней вишне» периодически возникали подобные проблемы, но на них не обращали особого внимания.
О бездействии ответственных за противопожарную систему в торговом центре, говорил накануне и президент Владимир Путин. Он сказал, что виновные в любом случае должны понести наказание.
При этом Путин потребовал от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина не допустить паники из-за распространения недостоверной информации о трагедии в социальных сетях. По версии президента, вбросы такой информации, идут, в том числе, из-за границы.
При пожаре в «Зимней вишне», по официальным данным, погибли 64 человека, среди них более 40 детей. Многие оказались закрыты в одном из кинозалов торгового центра. Как пишет газета «Коммерсантъ», местные пожарные склоняются к тому, что в игровую комнату занесли открытый огонь, иными словами, по их версии, мог быть поджог.
Власти Кузбасса начнут выплаты семьям погибших при пожаре в «Зимней вишне». Регион также пообещал выделить средства на похороны всех жертв трагедии.
Один миллион рублей за каждого погибшего должны выплатить власти Кемеровской области – об этом сказал глава Кузбасса Аман Тулеев. Столько же семьям жертв пообещали выделить из федерального бюджета. Компенсации получат и пострадавшие – они могут рассчитывать на единовременное пособие в размере от 200 до 400 тысяч рублей.
По следам трагедии в городе начались противопожарные проверки, причем не только в торговых центрах, но и во всех местах массового скопления людей. Подобные надзорные мероприятия начали проводить и в других регионах. На национальном уровне этот вопрос должны проработать в Совете Федерации.
По всей стране продолжаются акции памяти. Люди несут цветы, игрушки и свечи к стихийным мемориалам. Кемеровские власти пообещали установить монумент жертвам трагедии возле сгоревшего здания «Зимней вишни».
По данным МЧС пожар в кемеровском торговом центре унес жизни 64 человек. Большинство из них – дети.
Комментарии7
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sergeev67 29 марта 2018 | 06:37
Неисправная система пожаротушения не может быть причиной пожара. Она может быть причиной человеческих жертв. А причина пожара - неисправная проводка, поджог.
Потому что от отключения системы пожаротушения огонь не возникает.
Я не знаю, такие логические конструкции детям в детском саду объясняют. Но Бастрыкин до сих пор не допер.
s011ma 29 марта 2018 | 06:48
sergeev67: Видимо, не смог закончить даже это учебное заведение.
arabmot 29 марта 2018 | 06:51
sergeev67: Так вы послушайте, какую пургу он нес на совещании с Путиным. Он же просто дебил.
vinokur 29 марта 2018 | 06:59
sergeev67: Неисправная система пожаротушения не может быть причиной пожара. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Не может, конечно. Так же как состояние этой системы не дело СК - на то есть свои проверяльщики. Однако заявление этого пана означает, что СК снимаем с себя ответственность не собирается искать поджигателей. Его разговор с Путиным показали по "Вестям" -- Путин не возражал. Жгут.
ostapbey 29 марта 2018 | 06:52
Приоритетная версия в том чтоб волки были сыты.А овцы они и так на то!
..зачем овцам дары свободы..?
Их должно резать или стричь
Даже..
ihor_syvoryj 29 марта 2018 | 07:07
Иными словами, пересчитали денежные предложения от заинтересованных сторон - от Тулеева до владельца кинотеатра.
"Господа! Кто больше!
Ставок больше нет!"
muller777 29 марта 2018 | 07:12
причина - пукин