Основателя WikiLeaks Джулиан Ассанж лишили возможности пользоваться интернетом
Основателя WikiLeaks Джулиан Ассанж лишили возможности пользоваться интернетом. По данным, издания Metro Ecuador, это произошло после того, как он раскритиковал высылку российских дипломатов из западных стран.
Напомню, основатель WikiLeaks с 2012 года живёт в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил политическое убежище, опасаясь, что его передадут Вашингтону – в США Ассанжа обвиняют в разглашении секретных данных. В конце прошлого года основатель WikiLeaks дал письменное обязательство не распространять сообщения, которые могут повлиять на отношения Эквадора с другими странами.
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