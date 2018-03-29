Столичный департамент транспорта отчитался о снижении числа безбилетных пассажиров
Как заявил в интервью «Российской газете» руководитель ведомства Максим Ликсутов, сейчас в автобусах без турникетов порядка 5% пассажиров не оплачивают проезд. В начале года, когда были сняты турникеты, этот показатель составлял 13%. По подсчётам Ликсутова, отказ от турникетов позволил пассажирам экономить до 15 минут на поездках.
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