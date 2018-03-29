Блогер Илья Варламов вчера вечером был доставлен в полицию
Он рассказал, что его задержали сотрудники ФСО или ФСБ у станции метро «Чистые пруды» в Москве, во время интервью РБК. По словам Варламова, позже его передали полиции. Причину задержания не назвали. Изданию РБК в полиции сказали, что Варламов вызвал подозрение своим поведением и совершением правонарушения, какого именно – там не уточнили. Позже в Твиттере Варламов написал, что отказался от общения с полицейскими и его отпустили.
Комментарии3
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veliratsepp 29 марта 2018 | 05:10
Неужели вообще у всех там мозги отказали? Зачем просто так злить народ?
Хотя... Новый срок - новые порядки.
proxit 29 марта 2018 | 05:15
veliratsepp:
Портянки никого злить не будут, сделают из Эстонии стеклянную пустыню вокруг баз НАТО и предложат Европе утилизировать там мусор. Стиль Путинской России: "Только бизнес - ничего личного".
archibald_dandy_esquire 29 марта 2018 | 05:28
veliratsepp: " Новый срок - новые порядки. "
Точно так.
"Ты думаешь, что это он получил новый срок?
Нет это нам дали новый срок."
(с) почти по новелле "Напарник" из трилогии "Операция Ы"