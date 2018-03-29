В МЧС признали отсутствие проверок кемеровского торгового центра «Зимняя вишня», где погибли 64 человека

Последняя реальная инспекция была в 2012 году, рассказал в интервью РЕН ТВ заместитель начальника регионального управления министерства Павел Кононов. Он добавил, что торговый центр должны были проверить два года назад, однако этого сделано не было, поскольку собственник предъявил документы о том, что «Зимняя вишня» относится к объектам малого бизнеса. Проверки не было из-за «налоговых каникул».